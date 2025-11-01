مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشباب والرياضة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69056308c7d615.46141784_qnfjglehmoikp.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة، وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء مذكّرة التفاهم المبرمة مع نائب الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي LIU JUNFENG، وبحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، بشأن مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الذي من المنتظر أن تنطلق أشغاله بداية من السنة القادمة.



وأعرب رئيس الجمهورية، وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، عن ارتياحه لهذا الاتفاق مع الجانب الصيني، مؤكّدًا على ضرورة الحفاظ على الشكل الأصلي للملعب باعتباره جزءًا من التراث الوطني، مع تطوير مكوّناته بأحدث التجهيزات من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها.









كما وجّه رئيس الدولة تعليماته بإدخال الإصلاحات الضرورية على سائر مكونات الحيّ الأولمبي بالمنزه، الذي شهد عبر تاريخه ملاحم رياضية وفنية خالدة.



وأشار سعيّد إلى أن الوضع الذي آل إليه الحيّ الأولمبي، الذي شُيّد في ستينيات القرن الماضي لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسّط، ما كان ليصل إلى حالته الراهنة لولا محاولات مبرمجة لإزالته والتفويت فيه لفائدة لوبيات نافذة، على غرار ما حصل في ملعب الشاذلي زويتن وحديقة البلفدير والمركب الجامعي بالمنار والمسبح البلدي بساحة باستور.



كما ذكّر رئيس الجمهورية بملف الفساد الذي تم اكتشافه إثر بداية أشغال الترميم، والذي كان سيؤدي إلى كارثة مالية وإنشائية، مشيرًا إلى أنه أمر بإيقاف الأشغال حينها حمايةً للمال العام.



وأكد رئيس الدولة على ضرورة التعهّد المستمر بالمنشآت الرياضية ودور الشباب، محمّلاً المسؤولية كاملة لكل من أجرم في حقّ الشعب التونسي في هذا القطاع أو غيره.



وفي جانب آخر، تطرّق سعيّد إلى مشروع إصلاح الهياكل الرياضية، مشدّدًا على وجوب تطهير القطاع، مبيّنًا أن الوضع الحالي هجين بين الاحتراف والهواية، داعيًا إلى وضع أسس واضحة للتمييز بينهما.



كما دعا إلى ملاحقة شبكات السمسرة التي تتلاعب بملفات انتقال اللاعبين الأجانب تحت غطاء التجربة أو الفحوص الطبية، معتبرًا أن ما يحصل يُعد جرائم تستوجب المساءلة القانونية.



وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ تونس أنجبت أبطالًا عالميين بروح وطنية عالية وإمكانيات محدودة، مؤكدًا أن روح الإصرار والعزيمة قادرة على تحقيق الانتصارات ورفع الراية الوطنية في كل المحافل الرياضية.



واختتم اللقاء بتعليمات من رئيس الجمهورية لدعم الفرق الصغيرة التي "ليست صغيرة إلا بالاسم"، مشيدًا بالمواهب والأبطال الذين تزخر بهم.

