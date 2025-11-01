تنظيم المنتدى المتوسطي الثاني حول الذكاء الاصطناعي يومي 20 و21 نوفمبر 2025 في تونس

ستُعقد يومي 20 و21 نوفمبر 2025، بمدينة الثقافة بتونس، النسخة الثانية من المنتدى المتوسطي للذكاء الإصطناعي، بمشاركة أكثر من 600 فاعل في مجال الذكاء الإصطناعي من ضفّتي البحر الأبيض المتوسط.



وسيدعو المنتدى إلى تفكير جماعي حول سؤال محوري "ماهي الحلول، التّي يمكن أن يقدّمها الذكاء الإصطناعي لمواجهة التحديات الكبرى في المنطقة المتوسطية".



وستنظَّم هذه الدورة من قبل صندوق الودائع والأمانات، تتويجا لنجاح النسخة الأولى، التي أُقيمت في مرسيليا بفرنسا، وفي إطار التحضير لقمة العمل من أجل الذكاء الإصطناعي، التي ستقام بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتماد الأمم المتحدة لقرار تاريخي حول الحوكمة الدولية للذكاء الإصطناعي.وستجمع هذه النسخة، التي ستلتئم تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الإتصال ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية، شخصيات رفيعة المستوى وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، إلى جانب شركات ومؤسسات عمومية.وستسلّط الدورة الثانية من المنتدى الضوء على سبعة محاور رئيسية، وهي التغير المناخي والتمويل والصحة الشاملة والتعليم والفلاحة والنظم الغذائية المستديمة والتحديات الثقافية والحوكمة الدولية والأخلاقيات في مجال الذكاء الإصطناعي.وسيتضمّن الحدث ندوات وموائد مستديرة متخصّصة وورشات تفاعلية وعروضا لمؤسسات ناشئة، إضافة إلى لقاءات مؤسساتية واجتماعات ثنائية.