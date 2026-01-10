Babnet   Latest update 23:10 Tunis

الترجي الرياضي يعلن تعاقده مع المدافع محمد دراغر

Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 23:10
      
أعلن الترجي الرياضي اليوم السبت من خلال شريط فيديو قصير تعاقده مع المدافع الدولي التونسي محمد دراغر.
ويشغل دراغر (29 عاما) مركز ظهير ايمن، وقد سبق له اللعب على التوالي في اندية فرايبورغ وباديربورن واولمبياكوس ونوتنغهام فورست ولوسيرن وبازل واينتراخت برونشفايك.
وقد سبق له المشاركة مع المنتخب التونسي بالخصوص في نهائيات كاس العالم تحت 17 عاما بالامارات العربية المتحدة سنة 2013 ومونديال الاكابر في قطر سنة 2022.

يذكر ان فريق باب سويقة اعلن امس الجمعة تعاقده مع المدافع الياس عرعار لمدة أربعة مواسم ونصف ولاعب الوسط حمزة رفيع لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
ويتصدر الترجي الرياضي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 34 نقطة.
السبت 10 جانفي 2026 | 21 رجب 1447
