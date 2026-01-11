Babnet   Latest update 09:57 Tunis

إيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي بقصف إسرائيل وقواعد واشنطن في المنطقة

وكالات - حذرت إيران اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

فقد حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر ‍قاليباف ترامب من أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف إسرائيل والقواعد ‍العسكرية الأمريكية في المنطقة، باعتبارها "أهدافا مشروعة".


وتشهد إسرائيل حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة.


ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

يأتي ذلك، فيما تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، بدأت في ديسمبر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب "يدرس بجدية" إصدار أمر بشن ضربة جوية على إيران، وسط تقارير عن حملة قمع دامية ضد المتظاهرين.

وحسب الصحيفة، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد، إلا أنه تم عرض مجموعة من الخيارات على ترامب، بما فيها شن ضربات على أهداف غير عسكرية في طهران.
في غضون ذلك، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هاتفيا إمكانية التدخل الأمريكي في إيران، وفقا لمصدر إسرائيلي حضر المكالمة.
