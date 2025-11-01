Babnet   Latest update 02:37 Tunis

مستشار ترامب يرحب بتمديد ولاية "المينورسو" في الصحراء الغربية ويشيد بخطاب الملك محمد السادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6905649a0c3285.37886310_lponhgemfikqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 02:37
      
رحب مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، بتمديد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام.

وأكد تأييد واشنطن لخطة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، معربا في تصريحات عن اتفاقه التام مع الملك محمد السادس حول "أهمية إطلاق حوار أخوي بين المغرب والجزائر" لحل قضية الصحراء.



وشدد بولس على أن الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب "تظل ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم".
وجاء في مشروع القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن أنه "تتمتع الصحراء الغربية بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب"، داعيا جميع الأطراف إلى "الانخراط في مفاوضات بناء على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007".

من جانبه، قال الملك محمد السادس في كلمة مساء الجمعة: "بعد 50 سنة من التضحيات، نبدأ فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي للنزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس الحكم الذاتي".

وأضاف العاهل المغربي أن المغرب يعيش "مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر وما بعده"، مؤكدا أنه "حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية".

وأشار الملك إلى أن "قرار مجلس الأمن حدد مبادئ إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع بشأن الصحراء في إطار حقوق المغرب المشروعة"، في إشارة إلى الدعم الدولي المتصاعد للمقترح المغربي.

كما دعا ملك المغرب محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى حوار أخوي صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة والأخوة وحسن الجوار.

وجدد التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس.


