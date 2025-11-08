الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج الكامل وحكام اللقاءات ووسائل النقل التلفزي:



* النادي البنزرتي – النجم الساحلي





الحكم: سفيان الورتاني



حكم الـVAR: وليد المنصري

النقل التلفزي: الوطنية الأولى



* الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان

الحكم: هيثم الطرابلسي

حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق

النقل التلفزي: الوطنية الثانية



* النادي الصفاقسي – مستقبل المرسى

الحكم: حمزة الجعيد

حكم الـVAR: محمد علي قروية



* مستقبل قابس – مستقبل سليمان

الحكم: أمير العيادي

