الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 07:34 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج الكامل وحكام اللقاءات ووسائل النقل التلفزي:

* النادي البنزرتي – النجم الساحلي

الحكم: سفيان الورتاني

حكم الـVAR: وليد المنصري
النقل التلفزي: الوطنية الأولى

* الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق
النقل التلفزي: الوطنية الثانية

* النادي الصفاقسي – مستقبل المرسى
الحكم: حمزة الجعيد
حكم الـVAR: محمد علي قروية

* مستقبل قابس – مستقبل سليمان
الحكم: أمير العيادي
حكم الـVAR: فرج عبد اللاوي


