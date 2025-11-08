الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُجرى اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من الساعة 14:30، وفيما يلي البرنامج الكامل وحكام اللقاءات ووسائل النقل التلفزي:
* النادي البنزرتي – النجم الساحلي
الحكم: سفيان الورتاني
حكم الـVAR: وليد المنصري
النقل التلفزي: الوطنية الأولى
* الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق
النقل التلفزي: الوطنية الثانية
* النادي الصفاقسي – مستقبل المرسى
الحكم: حمزة الجعيد
حكم الـVAR: محمد علي قروية
* مستقبل قابس – مستقبل سليمان
الحكم: أمير العيادي
حكم الـVAR: فرج عبد اللاوي
