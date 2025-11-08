تونس تحتضن منتدى الطب الصيني – الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025
استقبل وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي (Wan Lee)، مرفوقًا بعدد من المسؤولين الصينيين، في جلسة خُصصت لمتابعة التحضيرات الخاصة بـ منتدى تونس لتطوير الطب الصيني – الإفريقي، الذي ستحتضنه العاصمة التونسية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.
وتناول اللقاء مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية للمنتدى، حيث تم استعراض:
* تقدم إعداد البرنامج العلمي للمنتدى،
* التحضيرات الخاصة باستقبال حوالي 120 خبيرًا ومختصًا صينيًا في مجالات الطب التقليدي والعلاج الطبيعي،
* مشاركة وفود من عدد من الدول الإفريقية،
* التحضير لإمضاء اتفاقيات شراكة بين تونس وجمهورية الصين الشعبية،
* تنظيم معارض طبية وندوات ومحاضرات علمية موازية للمنتدى.
وأكد وزير الصحة أن هذا الحدث يمثل محطة بارزة لتعزيز التعاون الثلاثي بين تونس والصين وإفريقيا في المجال الصحي، مشددًا على أن تونس تُعدّ بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية وفضاءً متميزًا للتبادل العلمي والطبي الدولي.
