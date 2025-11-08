Babnet   Latest update 09:28 Tunis

تونس تحتضن منتدى الطب الصيني – الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690eefee78ec50.04763139_lkpngfjheioqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 08:23 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استقبل وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لي (Wan Lee)، مرفوقًا بعدد من المسؤولين الصينيين، في جلسة خُصصت لمتابعة التحضيرات الخاصة بـ منتدى تونس لتطوير الطب الصيني – الإفريقي، الذي ستحتضنه العاصمة التونسية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

وتناول اللقاء مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية للمنتدى، حيث تم استعراض:



* تقدم إعداد البرنامج العلمي للمنتدى،
* التحضيرات الخاصة باستقبال حوالي 120 خبيرًا ومختصًا صينيًا في مجالات الطب التقليدي والعلاج الطبيعي،
* مشاركة وفود من عدد من الدول الإفريقية،
* التحضير لإمضاء اتفاقيات شراكة بين تونس وجمهورية الصين الشعبية،
* تنظيم معارض طبية وندوات ومحاضرات علمية موازية للمنتدى.

وأكد وزير الصحة أن هذا الحدث يمثل محطة بارزة لتعزيز التعاون الثلاثي بين تونس والصين وإفريقيا في المجال الصحي، مشددًا على أن تونس تُعدّ بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية وفضاءً متميزًا للتبادل العلمي والطبي الدولي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318113


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-14
22°-16
22°-14
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*