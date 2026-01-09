Babnet   Latest update 19:37 Tunis

استعدادات مسرح الاوبرا لاحتضان التظاهرات الثقافية خلال شهر رمضان محور اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/606b2a08679e96.75908493_ipqjkhnmofgel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثل موضوع استعدادات مسرح الاوبرا التنظيمية واللوجستية لتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم، محور جلسة عمل التأمت اليوم الجمعة بوزارة الشؤون الثقافية بإشراف الوزيرة  أمينة الصرارفي.
ومن ضمن هذه التظاهرات مهرجان الأغنية التونسية في دورته الرابعة والعشرين، وذلك بحضور المدير العام لمسرح الأوبرا سيف الله الطرشوني، وعدد من إطارات الوزارة.
وأكّدت الصرارفي حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، أهمية البحث عن آليات جديدة لتطوير الجانب التنظيمي للتظاهرات والقطع مع التقديم الكلاسيكي لسهراتها، مُبرزةً أنّ حسن التّنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية من شأنه أن يخدم الصورة المشعّة التي تسعى سلطة الإشراف إلى مزيد ترسيخها محليًا ودوليًا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321619

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Mali CAN 2025 - Senegal CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cameroun CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 09 جانفي 2026 | 20 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:23
15:02
12:33
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-11
15°-10
15°-9
18°-7
  • Avoirs en devises 25384,1
  • (08/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (08/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026