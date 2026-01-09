استعدادات مسرح الاوبرا لاحتضان التظاهرات الثقافية خلال شهر رمضان محور اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/606b2a08679e96.75908493_ipqjkhnmofgel.jpg width=100 align=left border=0>

مثل موضوع استعدادات مسرح الاوبرا التنظيمية واللوجستية لتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم، محور جلسة عمل التأمت اليوم الجمعة بوزارة الشؤون الثقافية بإشراف الوزيرة أمينة الصرارفي.

ومن ضمن هذه التظاهرات مهرجان الأغنية التونسية في دورته الرابعة والعشرين، وذلك بحضور المدير العام لمسرح الأوبرا سيف الله الطرشوني، وعدد من إطارات الوزارة.

وأكّدت الصرارفي حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، أهمية البحث عن آليات جديدة لتطوير الجانب التنظيمي للتظاهرات والقطع مع التقديم الكلاسيكي لسهراتها، مُبرزةً أنّ حسن التّنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية من شأنه أن يخدم الصورة المشعّة التي تسعى سلطة الإشراف إلى مزيد ترسيخها محليًا ودوليًا.