الرابطة الوطنية لكرة القدم: هزم الترجي الجرجيسي جزائياً وعدم مؤاخذة الحارس أيمن دحمان

قررت الهيئة المشرفة على تسيير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، هزم الترجي الجرجيسي جزائياً (0-2) في مباراته أمام مستقبل المرسى ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



وجاء القرار على خلفية رمي جماهير الترجي الجرجيسي للمقذوفات والحجارة، مما تسبب في إصابة مدرب مستقبل المرسى عامر دربال، وقد تقرر أيضًا إجراء ثلاث مباريات دون حضور الجمهور خارج القواعد وفرض خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على الفريق.









كما تمت دعوة عامر دربال للمثول أمام مكتب الرابطة مع إيقافه مؤقتًا عن النشاط الرياضي، في انتظار استكمال الأبحاث.

وكانت المباراة قد توقفت في منتصف الشوط الثاني عندما كانت النتيجة صفر لصفر إثر إصابة المدرب المذكور بأحد المقذوفات.



من جهة أخرى، قرر مكتب الرابطة عدم مؤاخذة حارس النادي الصفاقسي أيمن دحمان، معتبرًا أن الحكم لم يُدوّن الألفاظ التي وُجّهت إليه، وبالتالي تمّ إلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه بعد نهاية مباراة فريقه أمام الترجي الرياضي يوم 2 نوفمبر.



كما قررت الرابطة عدم مؤاخذة لاعب النادي الصفاقسي إياد بلوافي بعد تدوين اسمه في ورقة مباراة فريقه أمام الأولمبي الباجي، وذلك لانتفاء الموجب.



الترتيب الجديد بعد احتساب نتيجة هزم الترجي الجرجيسي جزائياً

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- |

| الترجي الرياضي | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 3 |

| النادي الإفريقي | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 7 |

| الملعب التونسي | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 3 |

| النادي الصفاقسي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 |

| الترجي الجرجيسي | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 |

| الاتحاد المنستيري | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 |

| نجم المتلوي | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 |

| النجم الساحلي | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 |

| مستقبل المرسى | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 12 |

| شبيبة العمران | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 |

| النادي البنزرتي | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 |

| اتحاد بنقردان | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 |

| شبيبة القيروان | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 |

| مستقبل سليمان | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |

| مستقبل قابس | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |

