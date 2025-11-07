Babnet   Latest update 21:04 Tunis

الرابطة الوطنية لكرة القدم: هزم الترجي الجرجيسي جزائياً وعدم مؤاخذة الحارس أيمن دحمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d56009437f10.67544236_jmkefniploqgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 19:38 قراءة: 2 د, 33 ث
      
قررت الهيئة المشرفة على تسيير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، هزم الترجي الجرجيسي جزائياً (0-2) في مباراته أمام مستقبل المرسى ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وجاء القرار على خلفية رمي جماهير الترجي الجرجيسي للمقذوفات والحجارة، مما تسبب في إصابة مدرب مستقبل المرسى عامر دربال، وقد تقرر أيضًا إجراء ثلاث مباريات دون حضور الجمهور خارج القواعد وفرض خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على الفريق.



كما تمت دعوة عامر دربال للمثول أمام مكتب الرابطة مع إيقافه مؤقتًا عن النشاط الرياضي، في انتظار استكمال الأبحاث.
وكانت المباراة قد توقفت في منتصف الشوط الثاني عندما كانت النتيجة صفر لصفر إثر إصابة المدرب المذكور بأحد المقذوفات.

من جهة أخرى، قرر مكتب الرابطة عدم مؤاخذة حارس النادي الصفاقسي أيمن دحمان، معتبرًا أن الحكم لم يُدوّن الألفاظ التي وُجّهت إليه، وبالتالي تمّ إلغاء البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجهه بعد نهاية مباراة فريقه أمام الترجي الرياضي يوم 2 نوفمبر.

كما قررت الرابطة عدم مؤاخذة لاعب النادي الصفاقسي إياد بلوافي بعد تدوين اسمه في ورقة مباراة فريقه أمام الأولمبي الباجي، وذلك لانتفاء الموجب.

الترتيب الجديد بعد احتساب نتيجة هزم الترجي الجرجيسي جزائياً

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 3 |
| النادي الإفريقي | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 7 |
| الملعب التونسي | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 3 |
| النادي الصفاقسي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| الترجي الجرجيسي | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 |
| الاتحاد المنستيري | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 9 |
| نجم المتلوي | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| النجم الساحلي | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 |
| مستقبل المرسى | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 12 |
| شبيبة العمران | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| النادي البنزرتي | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| اتحاد بنقردان | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| شبيبة القيروان | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| مستقبل قابس | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |
| الأولمبي الباجي | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318093


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | 16 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:19
14:56
12:10
06:49
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
25°-15
21°-14
23°-17
22°-14
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*