برنامج المواهب "The Voice": أنس بن سعيد في أداء متميز

قدّمت الشابة التونسية أنس بن سعيد أداءً متميزًا في الموسم السادس من برنامج المواهب "The Voice" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، لتلفت الأنظار بصوتها القوي وحضورها اللافت على المسرح.



وأبهرت أنس لجنة التحكيم بآدائها الموفّق لموال "وحش السرا" وأغنية "راكب على الحمراء"، ما جعل الفنان ناصيف زيتون يختارها لتنضم إلى فريقه.









وقد حظيت المشاركة التونسية بإشادة واسعة من أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم أحمد سعد ورحمة رياض، اللذين نوّها بقدراتها الصوتية وذكائها في اختيار الأغنية التي أبرزت طاقاتها الفنية العالية.

