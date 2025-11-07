Babnet   Latest update 10:14 Tunis

برنامج المواهب "The Voice": أنس بن سعيد في أداء متميز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690da378402f05.71447980_epihgfqnmkjol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025
      
قدّمت الشابة التونسية أنس بن سعيد أداءً متميزًا في الموسم السادس من برنامج المواهب "The Voice" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، لتلفت الأنظار بصوتها القوي وحضورها اللافت على المسرح.

وأبهرت أنس لجنة التحكيم بآدائها الموفّق لموال "وحش السرا" وأغنية "راكب على الحمراء"، ما جعل الفنان ناصيف زيتون يختارها لتنضم إلى فريقه.



وقد حظيت المشاركة التونسية بإشادة واسعة من أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم أحمد سعد ورحمة رياض، اللذين نوّها بقدراتها الصوتية وذكائها في اختيار الأغنية التي أبرزت طاقاتها الفنية العالية.


