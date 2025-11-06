Babnet   Latest update 09:20 Tunis

الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 08:59
      
تُستكمل اليوم الدفعة الثالثة من مباريات الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تُقام المقابلتان بداية من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:

* الملعب التونسي – النادي الإفريقي

الحكم: فرج عبد اللاوي

حكم الفيديو (VAR): هيثم قيراط
النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى

* الترجي الرياضي – شبيبة العمران
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق
النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية


