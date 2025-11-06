الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>

تُستكمل اليوم الدفعة الثالثة من مباريات الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تُقام المقابلتان بداية من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:



* الملعب التونسي – النادي الإفريقي





الحكم: فرج عبد اللاوي



حكم الفيديو (VAR): هيثم قيراط

النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى



* الترجي الرياضي – شبيبة العمران

الحكم: حسام بن ساسي

حكم الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق

النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية

