الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي
تُستكمل اليوم الدفعة الثالثة من مباريات الجولة 13 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تُقام المقابلتان بداية من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:
* الملعب التونسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفيديو (VAR): هيثم قيراط
النقل التلفزي: القناة الوطنية الأولى
* الترجي الرياضي – شبيبة العمران
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الفيديو (VAR): أسامة بن إسحاق
النقل التلفزي: القناة الوطنية الثانية
