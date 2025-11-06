Babnet   Latest update 15:19 Tunis

الجامعة التونسية للتنس توضّح حيثيات إيقاف مالك الجزيري وتؤكد التزامها بمبادئ النزاهة الرياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6607f8b6b17f97.50938485_pinfoljgehmqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 14:23
      
أعلنت الجامعة التونسية للتنس، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أنّها تلقّت بتاريخ 4 نوفمبر الجاري مراسلة رسمية من الوكالة الدولية لنزاهة التنس (ITIA) تُفيد بصدور قرار يقضي بإيقاف اللاعب السابق مالك الجزيري لمدة تسعة أشهر، في إطار تطبيق برنامج مكافحة الفساد في رياضة التنس.

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنّ القرار ينصّ على تعليق نشاط مالك الجزيري من 28 أكتوبر 2025 إلى 27 جويلية 2026، مع فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي، منها 2.500 دولار مع وقف التنفيذ.



وأضافت أنّ مالك الجزيري لا يشغل حاليًا أي منصب رسمي داخل الجامعة، سواء كمدرّب أو كقائد للمنتخب الوطني، وذلك منذ 30 سبتمبر 2025، مؤكّدة في الوقت ذاته التزامها الكامل بمبادئ النزاهة والشفافية واحترام القوانين المحلية والدولية المنظمة للرياضة.

كما شددت الجامعة على حرصها على ترسيخ قيم المنافسة الشريفة والحوكمة الرشيدة في أنشطتها وممارساتها، مؤكدة استمرار التعاون مع جميع الهيئات المعنية لضمان بيئة رياضية نزيهة ومحفزة للأجيال القادمة.

وأعربت عن تقديرها الكبير لما قدمه مالك الجزيري من إسهامات قيّمة للتنس التونسي، مشيدة بدوره في تمثيل تونس خير تمثيل في المحافل الدولية.

يُذكر أن الوكالة الدولية لنزاهة التنس كانت قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن إيقاف الجزيري (41 عامًا) لمدة تسعة أشهر وتغريمه 5 آلاف دولار، بعد اعترافه بخرق قواعد بطاقات الدعوة بالتعاون مع اللاعب الإسباني ديفيد ماريرو.
وخلال فترة الإيقاف، يُمنع على مالك الجزيري اللعب أو التدريب أو حضور أي فعالية معتمدة من قبل الهيئات المنضوية تحت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، على غرار رابطة محترفي التنس (ATP) والاتحاد الدولي للتنس (ITF) وويمبلدون والاتحادين الفرنسي والأمريكي للتنس.


