مركز النهوض بالصاردات: دعوة للمشاركة في مؤتمر الجوالات العالمي في إسبانيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 06 Novembre 2025
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات من 2 إلى 5 مارس 2026، مشاركة مؤسسات تونسية في مؤتمر الهاتف الجوال العالمي المزمع تنظيمه ببرشلونة (إسبانيا).

ويعدّ مؤتمر الجوالات العالمي، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن المركز، منصةً فريدة من نوعها، حيث تعرض أبرز المؤسسات الناشئة في العالم أحدث ابتكاراتها أمام كبار المستثمرين والمتخصصين في رأس المال المخاطر.



ومن المنتظر أن يستقبل المعرض أكثر من 110 ألف زائر من نحو 204 دولة.

ويشكل هذا الموعد حدثًا لا غنى عنه للمهنيين التونسيين، ولا سيما، المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشطة في مجال الهاتف الجوال، إذ يتيح لهم فرصة تسريع تحولهم الرقمي، والتعرف على أصحاب القرار في القطاع، فضلا عن تعزيز إشعاع علاماتهم التجارية على المستوى الدولي.

كما يعتبر المؤتمر فرصة ممتازة لاكتشاف أحدث التقنيات والإتجاهات والإبتكارات في هذا المجال، إضافةً إلى إقامة علاقات شراكة مستقبلية في مجالات الجيل الخامس، والذكاء الإصطناعي، وانترنت الأشياء، والأمن السيبرني، وغيرها.

يشار إلى أن مؤتمر الجوالات العالمي والذي يعرف باختصار MWC هو أكبر مؤتمر في العالم لعرض جديد الشركات المتعلقة بالإتصالات وتقنياتها كالجوالات والأجهزة اللوحية.

ويعقد المؤتمر منذ نشأته في إسبانيا، وتحديدا في مدينة برشلونة، ويحصد حضورا ضخما سنويا من أكثر من 200 دولة حول العالم.


الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
