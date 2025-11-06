انتصارات مثيرة وهزائم مفاجئة.. نتائج مباريات الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا
شهدت مباريات مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026)، سلسلة من النتائج المثيرة والمفاجئة، أبرزها تعادل برشلونة وتشيلسي، وفوز مانشستر سيتي برباعية عريضة، مقابل سقوط مدوٍّ لأياكس في عقر داره أمام غلطة سراي التركي.
تعادلان مثيران لبرشلونة وتشيلسي
* كاراباخ (أذربيجان) – تشيلسي (2-2)
في مفاجأة مدوّية، فرض كاراباخ التعادل على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، الذي فقد نقطتين ثمينتين في سباق التأهل.
* كلوب بروج (بلجيكا) – برشلونة (3-3)
مواجهة مثيرة شهدت تبادلاً للأهداف حتى الدقيقة الأخيرة، ليعود برشلونة بنقطة واحدة من بلجيكا في مباراة حافلة بالفرص.
فوز كبير لمانشستر سيتي وسقوط فياريال* مانشستر سيتي (إنجلترا) – بوروسيا دورتموند (4-1)
قدم أبناء بيب غوارديولا عرضًا هجوميًا قويًا أكدوا به تفوقهم الأوروبي.
* بافوس (قبرص) – فياريال (إسبانيا) (1-0)
فياريال يتلقى هزيمته الثانية في مفاجأة جديدة من الفريق القبرصي بافوس، الذي حقق فوزه التاريخي الأول في البطولة.
انتصارات إنجليزية جديدة ومعاناة إسبانية* نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – أتلتيك بيلباو (إسبانيا) (2-0)
فوز مستحق لنيوكاسل أعاد له التوازن، بينما واصل بيلباو نزيف النقاط.
* أياكس أمستردام (هولندا) – غلطة سراي (تركيا) (0-3)
أكبر مفاجآت الليلة، حيث سقط أياكس بثلاثية نظيفة أمام غلطة سراي، الذي قدم أداءً مبهراً دفاعاً وهجوماً.
نتائج بقية المباريات* إنتر ميلان (إيطاليا) – كايرات ألماتي (كازاخستان) (2-1)
* مارسيليا (فرنسا) – أتالانتا (إيطاليا) (0-1)
* بنفيكا (البرتغال) – باير ليفركوزن (ألمانيا) (0-1)
ليلة الأربعاء حملت في طياتها مزيجًا من المفاجآت والانتصارات المتوقعة، حيث تألقت الفرق الإنجليزية، وتعثرت الإسبانية، فيما خطف غلطة سراي التركي الأضواء بانتصار تاريخي على أياكس في قلب أمستردام.
