Babnet   Latest update 07:37 Tunis

انتصارات مثيرة وهزائم مفاجئة.. نتائج مباريات الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c32fc672146.68721855_jpflkqnoegihm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 00:32 قراءة: 1 د, 17 ث
      
شهدت مباريات مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026)، سلسلة من النتائج المثيرة والمفاجئة، أبرزها تعادل برشلونة وتشيلسي، وفوز مانشستر سيتي برباعية عريضة، مقابل سقوط مدوٍّ لأياكس في عقر داره أمام غلطة سراي التركي.

تعادلان مثيران لبرشلونة وتشيلسي


* كاراباخ (أذربيجان) – تشيلسي (2-2)

في مفاجأة مدوّية، فرض كاراباخ التعادل على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، الذي فقد نقطتين ثمينتين في سباق التأهل.

* كلوب بروج (بلجيكا) – برشلونة (3-3)
مواجهة مثيرة شهدت تبادلاً للأهداف حتى الدقيقة الأخيرة، ليعود برشلونة بنقطة واحدة من بلجيكا في مباراة حافلة بالفرص.

فوز كبير لمانشستر سيتي وسقوط فياريال

* مانشستر سيتي (إنجلترا) – بوروسيا دورتموند (4-1)
قدم أبناء بيب غوارديولا عرضًا هجوميًا قويًا أكدوا به تفوقهم الأوروبي.

* بافوس (قبرص) – فياريال (إسبانيا) (1-0)
فياريال يتلقى هزيمته الثانية في مفاجأة جديدة من الفريق القبرصي بافوس، الذي حقق فوزه التاريخي الأول في البطولة.

انتصارات إنجليزية جديدة ومعاناة إسبانية

* نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – أتلتيك بيلباو (إسبانيا) (2-0)
فوز مستحق لنيوكاسل أعاد له التوازن، بينما واصل بيلباو نزيف النقاط.

* أياكس أمستردام (هولندا) – غلطة سراي (تركيا) (0-3)
أكبر مفاجآت الليلة، حيث سقط أياكس بثلاثية نظيفة أمام غلطة سراي، الذي قدم أداءً مبهراً دفاعاً وهجوماً.

نتائج بقية المباريات

* إنتر ميلان (إيطاليا) – كايرات ألماتي (كازاخستان) (2-1)
* مارسيليا (فرنسا) – أتالانتا (إيطاليا) (0-1)
* بنفيكا (البرتغال) – باير ليفركوزن (ألمانيا) (0-1)

ليلة الأربعاء حملت في طياتها مزيجًا من المفاجآت والانتصارات المتوقعة، حيث تألقت الفرق الإنجليزية، وتعثرت الإسبانية، فيما خطف غلطة سراي التركي الأضواء بانتصار تاريخي على أياكس في قلب أمستردام.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317980


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
13° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
19°-16
24°-14
21°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    