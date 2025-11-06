انتصارات مثيرة وهزائم مفاجئة.. نتائج مباريات الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا

شهدت مباريات مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026)، سلسلة من النتائج المثيرة والمفاجئة، أبرزها تعادل برشلونة وتشيلسي، وفوز مانشستر سيتي برباعية عريضة، مقابل سقوط مدوٍّ لأياكس في عقر داره أمام غلطة سراي التركي.



تعادلان مثيران لبرشلونة وتشيلسي



فوز كبير لمانشستر سيتي وسقوط فياريال



انتصارات إنجليزية جديدة ومعاناة إسبانية



نتائج بقية المباريات



في مفاجأة مدوّية، فرض كاراباخ التعادل على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، الذي فقد نقطتين ثمينتين في سباق التأهل.مواجهة مثيرة شهدت تبادلاً للأهداف حتى الدقيقة الأخيرة، ليعود برشلونة بنقطة واحدة من بلجيكا في مباراة حافلة بالفرص.قدم أبناء بيب غوارديولا عرضًا هجوميًا قويًا أكدوا به تفوقهم الأوروبي.فياريال يتلقى هزيمته الثانية في مفاجأة جديدة من الفريق القبرصي بافوس، الذي حقق فوزه التاريخي الأول في البطولة.فوز مستحق لنيوكاسل أعاد له التوازن، بينما واصل بيلباو نزيف النقاط.أكبر مفاجآت الليلة، حيث سقط أياكس بثلاثية نظيفة أمام غلطة سراي، الذي قدم أداءً مبهراً دفاعاً وهجوماً.(2-1)(0-1)(0-1)ليلة الأربعاء حملت في طياتها، حيث تألقت الفرق الإنجليزية، وتعثرت الإسبانية، فيما خطفالأضواء بانتصار تاريخي علىفي قلب أمستردام.