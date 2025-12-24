ملتقى بعنوان "التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة كأداة تغيير لمدرسة رقمية دامجة وآمنة" يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بقرقنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bd32c55ae31.15231680_pjgiknfehmoql.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، ملتقى علمي وبيداغوجي بعنوان "التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة كأداة تغيير لمدرسة رقمية دامجة وآمنة"، وذلك يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، بقرقنة.



ويأتي هذا الملتقى في إطار السعي إلى فتح نقاش وطني معمق حول التحولات التي يشهدها القطاع التربوي في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية، واستشراف آفاق مدرسة تونسية دامجة وآمنة ومواكبة لمتطلبات العصر مع الحفاظ على القيم التربوية والثقافية.









ويتضمن البرنامج مداخلات علمية وورشات تطبيقية يؤثثها نخبة من الخبراء والباحثين والمربين ومختصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم التطرق إلى قضايا محورية من بينها تطوير المناهج الدراسية ودور المربي في المدرسة الرقمية ودمج الأطفال ذوي صعوبات التعلم اضافة الى تأهيل الإطار التربوي لاكتساب الكفايات الرقمية الجديدة.



يشار الى أن، جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، هي فضاء لتثمين قيمة النجاح العلمي والمعرفي والمساهمة في تحقيقه من خلال مشاركة الجميع لخبراتهم ومعارفهم كل في مجاله لفائدة أطفال قرقنة.



كما تهدف الى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتشجيع المبادرات الشبابية والترويج لقرقنة كوجهة سياحية ايكولوجية الى جانب معاضدة الدولة في جهودها لتحقيق التنمية المحلية.