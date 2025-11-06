الدّينار التُّونسي الأوّل إفريقِيّا... أُستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي يوضّح

في فقرة Arrière-Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة لبيان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مركّزًا على ما اعتبره بعض الفرضيات المتفائلة في النمو الاقتصادي.



"الدينار أقوى عملة في إفريقيا؟" .. تصنيف بلا أساس اقتصادي



"التصنيف الذي استندت إليه الحكومة صادر عن جمعية مستقلة غير مصنفة عالميا، وهو لا يعتمد المعايير المعتمدة في تقييم القوة الشرائية أو القيمة الخارجية للعملة."

"إذا كانت العملة التونسية فعلاً الأقوى في إفريقيا، فهذا يعني أن التونسي يستطيع العيش في الخارج أفضل من مواطني الدول الإفريقية الأخرى، وهو أمر غير واقعي، لأن الدينار التونسي لا يتجاوز 0.3 دولار."

الشكندالي: الدينار "صامد نسبيًا" بفضل تدخلات البنك المركزي



"الدينار شادّ روحو، نعم، لكن بفضل توازن الاحتياطي من العملة الأجنبية. متى ينزلق الدينار؟ عندما تتراجع هذه الموجودات."

فرضية النمو بـ3.3%: "تفاؤل غير واقعي"



الموارد الجبائية أساس الاعتماد على الذات



"عندما تتراجع نسبة النمو، تتقلص الموارد الجبائية، وبالتالي تتأثر قدرة الدولة على تمويل نفسها دون اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يهدد سياسة الاعتماد على الذات."

