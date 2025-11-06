Babnet   Latest update 09:20 Tunis

يستهدفون التلاميذ بالوسط المدرسي... ليلة الاطاحة بكبار مروجي المخدرات في الزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 08:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نفذ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، بإشراف رئيس المركز، حملة أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن محاصرة وإيقاف كبار مروّجي المخدرات بالجهة، والذين تورطوا في تزويد الشبان والتلاميذ بالمواد المخدّرة داخل الوسط المدرسي.

والموقوفون المعروفون بكنيات "العروسي" و"لقبونة" و"ولد العيارية"، يُعدّون من أخطر العناصر الناشطة في ترويج المخدرات بالمنطقة، حيث ثبت أنّ أحدهم محلّ ثلاث قضايا عدلية سابقة تتعلق بنفس التهم.



وتمّ خلال المداهمات حجز كميات متفاوتة من أنواع مختلفة من المخدرات كانت معدّة للترويج.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين وإيداعهم السجن في انتظار استكمال الأبحاث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317986


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet27°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
19°-16
24°-14
21°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    