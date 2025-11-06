يستهدفون التلاميذ بالوسط المدرسي... ليلة الاطاحة بكبار مروجي المخدرات في الزهروني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، بإشراف رئيس المركز، حملة أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن محاصرة وإيقاف كبار مروّجي المخدرات بالجهة، والذين تورطوا في تزويد الشبان والتلاميذ بالمواد المخدّرة داخل الوسط المدرسي.



والموقوفون المعروفون بكنيات "العروسي" و"لقبونة" و"ولد العيارية"، يُعدّون من أخطر العناصر الناشطة في ترويج المخدرات بالمنطقة، حيث ثبت أنّ أحدهم محلّ ثلاث قضايا عدلية سابقة تتعلق بنفس التهم.









وتمّ خلال المداهمات حجز كميات متفاوتة من أنواع مختلفة من المخدرات كانت معدّة للترويج.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين وإيداعهم السجن في انتظار استكمال الأبحاث.

