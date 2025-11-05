الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي مقابل ضمان مالي بـ25 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b95b894fb87.61560442_emqkpfholnigj.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء..



وأوضح المصدر ذاته أنّ إطلاق سراح عبد الكافي تم بعد أن قام بتأمين مبلغ الكفالة المالية لدى الجهات المختصة، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق.











وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، يوم 1 أكتوبر الماضي، قرارًا يقضي بإيداع عبد الكافي السجن في إطار الأبحاث المتعلقة بملف صندوق الودائع والأمانات، على أن تتواصل عمليات الاستماع والاستنطاق لعدد من الأشخاص المعنيين بالقضية، من بينهم المديرة العامة السابقة للصندوق.

