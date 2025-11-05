توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س وكلية طب الاسنان بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>

وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة وتعاون لفائدة الطفولة الفاقدة للسند مع كلية طب الاسنان بالمنستير حسب ما اعلنت عنه الجمعية في بلاغ لها.



وتنص الاتفاقية على إنشاء ناد للطلبة السفراء بكلية طب الأسنان بالمنستير من أجل المساهمة في التعريف بأهداف الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س ونشر رسالتها ورؤيتها في رعاية الأطفال المهددين وفاقدي السند.









وسيعمل الطرفان بمقتضى الاتفاقية على مزيد ربط الصلة بين الجمعية والكلية، وذلك عبر تنظيم ورشات عمل موجهة لأطفال القرى بهدف تطوير مهاراتهم الحياتية اعتمادا على الموارد الأكاديمية والبحثية للكلية.



كما ينتظر أن تؤسس الاتفاقية لشراكات في مختلف المجالات التي ينتفع بها الأطفال المهددون والفاقدون للسند للمزيد من النهوض بواقع وأساليب رعايتهم والإحاطة بهم.



وقد تولى التوقيع على الاتفاقية كل من مدير قرية الاطفال "س و س" أكودة فارح بن سليمان ونائبة عميد كلية طب الاسنان بالمنستير، لمياء منصور.



