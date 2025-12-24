Babnet   Latest update 18:14 Tunis

ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bbceb2e2783.79557266_kqjgfihelpmno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 14:12 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ينظم، المهرجان الدولي للصحراء بدوز، بالشراكة مع بلدية دوز وبدعم من، الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" تحت شعار "دوز الربوة الخضراء"، وذلك يوم 27 ديسمبر الجاري.

وتتضمن هذه الندوة عددا من المداخلات العلمية والورشات التطبيقية التي يؤمنها خبراء دوليون وكفاءات مختصة من الجهة وذلك بهدف تبادل الخبرات وطرح الحلول المستدامة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المنظومة البيئية الصحراوية.



وتنظم، جمعية المهرجان الدولي للصحراء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري، الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء.

ويعد هذا المهرجان من أقدم التظاهرات الثقافية في تونس وهو مناسبة سنوية للاحتفال بالثقافة الصحراوية والحياة البدوية ويعكس خصوصية المنطقة وثراءها التراثي.

ويتضمن البرنامج معارض اقتصادية وتجارية وسهرات فنية وتراثية اضافة الى ندوات علمية وعروض لسباقات الخيول التي تعكس روح المنافسة والفروسية الى جانب عروض فلكلورية ولوحات فنية تحاكي تاريخ الصحراء التونسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320765

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Burkina Faso CAN 2025 - Guinee Equatoriale CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Algerie CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Cote d'Ivoire CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cameroun CAN 2025 - Gabon CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | 4 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:10
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
19°-10
19°-11
15°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT     1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026