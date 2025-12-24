ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" يوم 27 ديسمبر الجاري على هامش المهرجان الدولي للصحراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694bbceb2e2783.79557266_kqjgfihelpmno.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم، المهرجان الدولي للصحراء بدوز، بالشراكة مع بلدية دوز وبدعم من، الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، ندوة علمية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي والحيواني" تحت شعار "دوز الربوة الخضراء"، وذلك يوم 27 ديسمبر الجاري.



وتتضمن هذه الندوة عددا من المداخلات العلمية والورشات التطبيقية التي يؤمنها خبراء دوليون وكفاءات مختصة من الجهة وذلك بهدف تبادل الخبرات وطرح الحلول المستدامة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المنظومة البيئية الصحراوية.









وتنظم، جمعية المهرجان الدولي للصحراء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري، الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء.



ويعد هذا المهرجان من أقدم التظاهرات الثقافية في تونس وهو مناسبة سنوية للاحتفال بالثقافة الصحراوية والحياة البدوية ويعكس خصوصية المنطقة وثراءها التراثي.



ويتضمن البرنامج معارض اقتصادية وتجارية وسهرات فنية وتراثية اضافة الى ندوات علمية وعروض لسباقات الخيول التي تعكس روح المنافسة والفروسية الى جانب عروض فلكلورية ولوحات فنية تحاكي تاريخ الصحراء التونسية. وتنظم، جمعية المهرجان الدولي للصحراء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري، الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء.ويعد هذا المهرجان من أقدم التظاهرات الثقافية في تونس وهو مناسبة سنوية للاحتفال بالثقافة الصحراوية والحياة البدوية ويعكس خصوصية المنطقة وثراءها التراثي.ويتضمن البرنامج معارض اقتصادية وتجارية وسهرات فنية وتراثية اضافة الى ندوات علمية وعروض لسباقات الخيول التي تعكس روح المنافسة والفروسية الى جانب عروض فلكلورية ولوحات فنية تحاكي تاريخ الصحراء التونسية.