عمادة المهندسين التونسيين توقع اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات

أبرمت، عمادة المهندسين التونسيين، اتفاقية شراكة استراتيجية مع، المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات، لمزيد تطوير التكوين الهندسي واضفاء أكثر جودة على أداء المهندس التونسي.



وأفادت عمادة المهندسين التونسيين، في بلاغ لها، أن ابرام هذه الاتفاقية الموقعة، يوم أمس الاربعاء، بمقر العمادة، يندرج في إطار انفتاح عمادة المهندسين على مختلف الهياكل الوطنية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في دعم التكوين الهندسي والبحث التطبيقي وتبادل الخبرات.









وتم بالمناسبة عقد جلسة عمل احتضنها مقر العمادة، جمعت المهندس، محسن الغرسي، عميد المهندسين التونسيين بهشام الرماح مدير المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات وبحضور المهندس، حاتم المدلل، رئيس مكتب الرقمنة والذكاء الاصطناعي وغازي بالمفتي مدير الدراسات والتربصات والطالب محمد عزيز عامر.



يذكر أن العمادة والمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات تعملان حاليا على الإعداد لتنظيم منتدى "ESSAI Open Doors 6.0" الذي سيقام تحت شعار: "الذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل وفتح الآفاق"، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لمواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز حضور المهندس التونسي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي.