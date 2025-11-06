Babnet   Latest update 11:50 Tunis

محمد أمين حمزاوي يفوز بجائزة أحسن دور رجالي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c784ce6c802.93927275_fmqeignpohjkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 11:26 قراءة: 1 د, 29 ث
      
فاز الممثل التونسي محمد أمين حمزاوي بجائزة أحسن دور رجالي عن دوره في فيلم "القنطرة" للمخرج وليد مطّار، خلال اختتام فعاليات الدورة 13 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي (30 أكتوبر – 5 نوفمبر 2025).

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث شخصيات محورية هي مغني راب ومصور وممثلة، يجتمعون لتصوير فيديو كليب على متن قارب في عرض البحر. أثناء التصوير، يعثرون على صندوق يحتوي على كمية كبيرة من المخدرات تطفو على سطح الماء. وهذا الاكتشاف يشعل شرارة الطموح في داخلهم، حيث يرون في هذه العبوة وسيلة لتحقيق أحلامهم والهروب من واقعهم البائس.

يجمع الفيلم بين محمد أمين حمزاوي و سيف عمران وسارة حناشي ليأخذ المتفرج في رحلة تأملية تصور كيف يمكن للواقع أن يصبح عائقا وأحيانا جسرا نحو تحقيق الأحلام. وبدت رحلة هذه الشخصيات نحو الضفة الشمالية انتقال مكاني وزماني لاقتحام عالم جديد يعِدُهم بالثراء وتحقيق الأحلام. ومع ذلك، فإن هذا الانتقال محفوف بالمخاطر التي تكشف عن هشاشة الطموح حين يصطدم بالواقع.


ونال الفيلم العراقي "أناشيد آدم" للمخرج عدي رشيد جائزة "الوهر الذهبي" الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل، فيما حصل الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد على "الوهر الفضي". وذهبت "الوهر البرونزي" إلى الفيلم الصومالي "سامية" للمخرجة ياسمين شمديريلي.

وفي فئة الأفلام الوثائقية، فاز الفيلم المصري "أبو زعبل 89" للمخرج بسام مرتضى بـ "الوهر الذهبي"، بينما نال الفيلم الفلسطيني "بلياتشو غزة" للمخرج عبد الرحمن الصباح جائزة لجنة التحكيم. أما في فئة الأفلام القصيرة، فحصل الفيلم السوري "اسمي أمل" على "الوهر الذهبي"، وتوّج الفيلم اللبناني "آخر واحد" للمخرج كريم الرحباني بجائزة لجنة التحكيم.

وفازت الممثلة الفلسطينية كلارا خوري بجائزة أحسن دور نسائي عن فيلم "شكرًا لأنك تُعلِّم".

وسجلت الدورة مشاركة 63 عملا سينمائيا منها 34 في المسابقة الرسمية. واختُتمت الفعاليات بحفل فني أحياه مغني الراي الشاب مامي، كما تم خلاله تكريم عدد من الأسماء الفنية العربية من بينهم ياسر جلال ومنذر رياحنة وسيد أحمد أقومي، إضافة إلى الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة الذي كان ضيف شرف الدورة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318002


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-13
23°-16
25°-14
21°-14
22°-16
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    