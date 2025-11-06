محمد أمين حمزاوي يفوز بجائزة أحسن دور رجالي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690c784ce6c802.93927275_fmqeignpohjkl.jpg width=100 align=left border=0>

فاز الممثل التونسي محمد أمين حمزاوي بجائزة أحسن دور رجالي عن دوره في فيلم "القنطرة" للمخرج وليد مطّار، خلال اختتام فعاليات الدورة 13 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي (30 أكتوبر – 5 نوفمبر 2025).



وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث شخصيات محورية هي مغني راب ومصور وممثلة، يجتمعون لتصوير فيديو كليب على متن قارب في عرض البحر. أثناء التصوير، يعثرون على صندوق يحتوي على كمية كبيرة من المخدرات تطفو على سطح الماء. وهذا الاكتشاف يشعل شرارة الطموح في داخلهم، حيث يرون في هذه العبوة وسيلة لتحقيق أحلامهم والهروب من واقعهم البائس.



يجمع الفيلم بين محمد أمين حمزاوي و سيف عمران وسارة حناشي ليأخذ المتفرج في رحلة تأملية تصور كيف يمكن للواقع أن يصبح عائقا وأحيانا جسرا نحو تحقيق الأحلام. وبدت رحلة هذه الشخصيات نحو الضفة الشمالية انتقال مكاني وزماني لاقتحام عالم جديد يعِدُهم بالثراء وتحقيق الأحلام. ومع ذلك، فإن هذا الانتقال محفوف بالمخاطر التي تكشف عن هشاشة الطموح حين يصطدم بالواقع.





ونال الفيلم العراقي "أناشيد آدم" للمخرج عدي رشيد جائزة "الوهر الذهبي" الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل، فيما حصل الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد على "الوهر الفضي". وذهبت "الوهر البرونزي" إلى الفيلم الصومالي "سامية" للمخرجة ياسمين شمديريلي.



وفي فئة الأفلام الوثائقية، فاز الفيلم المصري "أبو زعبل 89" للمخرج بسام مرتضى بـ "الوهر الذهبي"، بينما نال الفيلم الفلسطيني "بلياتشو غزة" للمخرج عبد الرحمن الصباح جائزة لجنة التحكيم. أما في فئة الأفلام القصيرة، فحصل الفيلم السوري "اسمي أمل" على "الوهر الذهبي"، وتوّج الفيلم اللبناني "آخر واحد" للمخرج كريم الرحباني بجائزة لجنة التحكيم.



وفازت الممثلة الفلسطينية كلارا خوري بجائزة أحسن دور نسائي عن فيلم "شكرًا لأنك تُعلِّم".



وسجلت الدورة مشاركة 63 عملا سينمائيا منها 34 في المسابقة الرسمية. واختُتمت الفعاليات بحفل فني أحياه مغني الراي الشاب مامي، كما تم خلاله تكريم عدد من الأسماء الفنية العربية من بينهم ياسر جلال ومنذر رياحنة وسيد أحمد أقومي، إضافة إلى الموسيقي اللبناني مارسيل خليفة الذي كان ضيف شرف الدورة.