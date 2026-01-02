Babnet   Latest update 23:11 Tunis

بلدية تونس، فتح باب الترشح للمشاركة في البرمجة الثقافية البلدية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 02 Janvier 2026 - 23:11
      
أعلنت بلدية تونس، عن فتح باب الترشح للمشاركة في البرمجة الثقافية البلدية لسنة 2026، بداية من اليوم الجمعة والى غاية يوم 15 جانفي الجاري.

وأفادت في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن باب الترشح مفتوح لكافة المبدعين من مختلف الفنون وضروب الثقافة ومتعهدي الحفلات والمؤسسات المنتجة والمروجة للأعمال الفنية والجمعيات الناشطة في المجال.


وأوضحت أنه يمكن الترشح في مجالات المسرح (للصغار والكبار) والموسيقى وتنشيط الشارع وفن الحكاية والعروض التنشيطية الموجهة للأطفال، الى جانب الورشات الفنية والسيرك والعروض الكوريغرافية.


وأضافت أنه على الراغبين في المشاركة، تقديم ملف ترشح يتضمن مطلبا كتابيا باسم الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وتقديم العرض الفني المقترح، الى جانب كشف مالي مفصل للتكلفة الجملية للعرض، ويرسل ملف الترشح عبر البريد المضمون الوصول على عنوان قصر بلدية تونس، أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للبلدية.

وأكدت أنه سيتم رفض ملفات الترشح الواردة بعد الآجال المحددة، أو تلك غير المستوفاة لجميع الوثائق المطلوبة. كما يتكفل صاحب العرض بكل مستلزماته ومتطلباته من تجهيزات صوتية وضوئية وركح وديكور ونقل.
