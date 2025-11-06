إطلاق سراح هانيبال القذافي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690cfe60a29d00.32383004_hieofnklgjqmp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إلغاء الكفالة المفروضة على المواطن الليبي هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه، نتيجة لتعاون السلطات اللبنانية واستجاباتها الإيجابية في هذا الملف.



وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تُقدر عميقًا موقف فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني، وما أبدياه من تعاون وتفهّم ساهم في حل هذه القضية، في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.











وأكد البيان أن هذا القرار جاء ثمرة جهود دبلوماسية ليبية دقيقة، حرصت منذ البداية على معالجة الملف ضمن نطاق قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن ويعزز التعاون القضائي بين ليبيا ولبنان.



كما رحبت الحكومة بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.



وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي وأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأكد البيان أن هذا القرار جاء ثمرة جهود دبلوماسية ليبية دقيقة، حرصت منذ البداية على معالجة الملف ضمن نطاق قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن ويعزز التعاون القضائي بين ليبيا ولبنان.كما رحبت الحكومة بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي وأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة