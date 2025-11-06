Babnet   Latest update 21:27 Tunis

إطلاق سراح هانيبال القذافي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690cfe60a29d00.32383004_hieofnklgjqmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Novembre 2025 - 20:59 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إلغاء الكفالة المفروضة على المواطن الليبي هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه، نتيجة لتعاون السلطات اللبنانية واستجاباتها الإيجابية في هذا الملف.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تُقدر عميقًا موقف فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني، وما أبدياه من تعاون وتفهّم ساهم في حل هذه القضية، في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.




وأكد البيان أن هذا القرار جاء ثمرة جهود دبلوماسية ليبية دقيقة، حرصت منذ البداية على معالجة الملف ضمن نطاق قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن ويعزز التعاون القضائي بين ليبيا ولبنان.

كما رحبت الحكومة بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي وأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318040


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 06 نوفمبر 2025 | 15 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
23°-15
25°-14
21°-15
21°-16
  • Avoirs en devises
    24719,7

  • (06/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40180 DT        1$ =2,96262 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/11)   715,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    