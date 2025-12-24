قبلي: الاعداد لمشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المزمع انجازه بمعتمدية رجيم معتوق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b1a45c9aeb28.24968699_pljgihofqemnk.jpg width=100 align=left border=0>

تم خلال جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية قبلي، التشاور حول مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المزمع إنجازه بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية على مساحة تتجاوز الالف هكتار، وذلك فى اطار انجاز الاستشارة العمومية المخصصة لدراسة الاثار البيئية والاجتماعية لهذا المشروع المندرج ضمن البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، دعما للتوجه الوطني نحو الانتقال الطاقي وتعزيز استعمال الطاقات المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من الطاقة



واوضح عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي بوبكر بن يحيى لصحفي "وات" ان الجلسة التي انتظمت مطلع الاسبوع الجارى، خصصت لمناقشة الأثر البيئي لهذا المشروع باعتباره سينجز في منطقة صحراوية نظيفة تقتضي المحافظة على طابعها البيئي، مع التطرق الى الجانب الصحي خاصة في ما يتعلق باثاره على المواطنين وعلى منظومة انتاج التمور والزراعات الرعوية وايضا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة وذلك في اطار مقاربة تشاركية جهوية ومحلية، تضمن حسن تنفيذ المشروع واحترام التشريعات والمعايير المعمول بها وحماية المحيط الطبيعي والاجتماعي





واضاف أنّه تم بالمناسبة عقد جلسة صباحية بمقر الولاية، ثم جلسة ظهر نفس اليوم بمقر معتمدية رجيم معتوق تحت اشراف معتمد المنطقة وبحضورعدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني، خصّصت لمزيد تقديم إيضاحات حول المشروع الذي سينجز على مساحة تقدر بـ 1156 هكتارا، وهو ما يجعله اكبر مشروع طاقي من نوعه بالبلاد ويقتضي بنية تحتية هامة تمكّن من ربطه بالشبكة الكهربائية الامر الذي سيساعد في إعطاء دفعة هامة لانجاز المشاريع بالمنطقة فضلا عن كونه مشروع سيوفر فرصا تشغيلية كبيرة طيلة فترة الإنجاز وحتى بعد إتمام مدة الإنجاز المقدرة بـ 18 شهرا، علاوة عن كونه مشروعا رائدا ونموذجيا يشجع على مزيد التوجه نحو استعمال الطاقات البديلة.



وأشار بن يحيى الى ان الولاية ستشهد أيضا انجاز مشروعين اخرين لإنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة الأول بمنطقة جبل الطباقة لانتاج الكهرباء من الطاقة الهوائية، حيث سيتم خلال السنة القادمة الشروع في انجاز دراسات قياس سرعة الرياح وتوجهها، الى جانب مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بأزمة من معتمدية قبلي الجنوبية الذى من المنتظر ان يتم خلال شهر مارس او افريل القادمين اعداد كراس الشروط والاعلان على طلب العروض لانجازه

