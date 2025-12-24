وزيرة الأسرة تلتقي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c314da2a1a3.09445651_jkipegohmlfnq.jpg width=100 align=left border=0>

التقت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بمقرّ الوزارة، ب نبيهة كمون التليلي، رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال.









وتناول اللقاء فرص تعزيز مسارات التعاون لمزيد تطوير مساهمة القطاع الخاص في النهوض بخدمات الطفولة المبكرة، إلى جانب دعم آليّات التنسيق والعمل المشترك لتجويد الخدمات بمحاضن ورياض الأطفال وتقريبها من أطفال تونس بمختلف جهات البلاد.







ويُذكر أنّ عدد رياض الأطفال الخاصة يبلغ حاليًا 5463 روضة، تخضع لإشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ورقابة إطاراتها، وتستقبل حوالي 194 ألف طفل.

