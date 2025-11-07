جدل حاد تحت قبة البرلمان بين فاطمة المسدي وسيرين المرابط حول “استقرار المؤسسات” واتهامات متبادلة بالتشويه والبوز السياسي

شهدت الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، مساء الجمعة، مواجهة كلامية حادّة بين النائبة فاطمة المسدي والنائبة سيرين المرابط، بعد مداخلة نارية للأولى حذّرت فيها مما وصفته بـ"محاولات إسقاط البرلمان وضرب مؤسسات الدولة"، أعقبتها ردود قوية من الثانية التي اتهمت زميلتها بـ"العمل على خلق البلبلة واستغلال الخطاب السياسي للبوز الإعلامي".



فاطمة المسدي: هناك من يسعى لإسقاط البرلمان والنظام القائم



"نحن اليوم أمام منعطف خطير. هناك أطراف، بعضها له علاقات خارجية، تتربّص بالدولة التونسية وتريد إسقاط مؤسساتها عبر الفوضى والضغط من داخل البرلمان نفسه."

"حتى في زمن راشد الغنوشي، الذي اعتبره كثيرون جزءاً من منظومة إرهابية، لم يتم سحب الثقة منه، واليوم نريد سحب الثقة من رئيس مجلس منتخب بعد مسار 25 جويلية؟ هذه ليست معركة أشخاص، بل معركة حول مؤسسات الدولة."

"من لم ينجح في الشارع أو في الانتخابات يريد اليوم إسقاط النظام من داخل المؤسسات. هذا المخطط واضح، ونحن لن نسمح بذلك."

سيرين المرابط تردّ: البرلمان لا يُحمى بالشعارات… ومن يمارس البوز لا يعلّمنا الوطنية



"كنت أتمنى أن تكون مداخلاتنا اليوم في مستوى النقاش حول قانون المالية، لا أن تتحول إلى منبر لتوزيع الاتهامات والتخويف من المؤامرات. الزميلة التي تحدثت قبل قليل اتهمتنا بالتطبيع والعمالة، وها هي اليوم تتحدث عن إسقاط الدولة وكأنها وحدها من تملك مفاتيح الوطنية."

"هذه الزميلة اتهمت مكتب المجلس السابق بالفساد، ونائبة الرئيس بالتعامل مع جهات أجنبية، وقدمت مطالب نفاذ للمعلومة لوزارة العدل في قضايا تخصّ النواب وكأنها بوليس سياسي جديد داخل البرلمان."

"هي نفسها التي تقوم بحركات غير لائقة داخل الجلسات وتعيش على منطق الإثارة. تتحدث عن الوطنية بينما تتقن لعبة البوز السياسي كلما خفت حضورها الإعلامي."

"في الديمقراطيات تُناقش المساءلة بشفافية. رئيس البرلمان ليس فوق النقد، وهو نفسه رجل قانون وعميد سابق للمحامين، وأي تقييم لأدائه يجب أن يتم في إطار مؤسساتي لا عبر المزايدات."

"الزميلة التي تخيفنا بالحديث عن سقوط الدولة هي نفسها التي تعيش على ضجيج المنصات. البرلمان لا يُحمى بالشعارات، بل بالعمل الجادّ والاحترام المتبادل. من أراد أن يعلّمنا الوطنية فليبدأ باحترام زملائه قبل أن يخوّنهم".

في مداخلتها، قالت النائبة(غير منتمية)، إنّ ما يحدث داخل مجلس نواب الشعب "يتجاوز الخلافات السياسية والإجرائية" ويمسّ مباشرةوأضافت بنبرة حازمة:وتابعت المسدي حديثها مشيرة إلى تداول أخبار عنووجود، معتبرة أن مثل هذه التحركات "تخدم أجندات سياسية تهدف إلى زعزعة الاستقرار".وقالت:وحذّرت من أنّسيؤدي إلى "فتح الباب أمام حلّ البرلمان وإدخال البلاد في حالة فوضى جديدة"، مضيفة:وختمت مداخلتها بالتشديد على أنّها "تتحدث بلسان العقل والمسؤولية، لا دفاعاً عن أشخاص بل عن الدولة التونسية"، داعية زملاءها إلى "التحلّي بالحكمة وعدم الانجرار وراء من يريد إشعال الفوضى تحت قبة البرلمان".لم تتأخر النائبة(عن كتلة الأحرار) في الردّ، حيث خصّصت جزءاً من كلمتها للرد على تصريحات المسدي، معتبرة أن زميلتها "تتحدث باسم الوطنية في حين تمارس التشويه والتخوين".وقالت المرابط:وأضافت بلهجة حادة:وتابعت المرابط قائلة:كما شددت النائبة عن كتلة الأحرار على أنهو "إجراء ديمقراطي طبيعي لا يستوجب التخوين أو التهويل"، مضيفة:وختمت المرابط كلمتها قائلة: