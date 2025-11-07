موسم جني الزيتون بسيدي بوزيد: تقديرات المحصول هذا العام تتجاوز 500 الف طن

بلغت نسبة تقدم موسم جني صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد التي قدرت ب 500 الف طن لهذا الموسم، حوالي 4 بالمائة، وفق ما أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد شكري عوجي في تصريح لوات.



وذكر العوجي أن اشارة انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد كانت يوم 23 من شهر أكتوبر الفارط ومن المنتظر ان يتجاوز إنتاج الصابة خلال هذا الموسم 500 ألف طن مقابل 310 آلاف طن الموسم الماضي.



وأفاد ان صابة الزيتون لهذا الموسم تمثل حوالي 20 بالمائة من الإنتاج الوطني من الزيتون والزيت مؤكدا أن قطاع الزيتون يعتبر من اهم القطاعات بالجهة.وأضاف أن 34 معصرة زيتون انطلقت في العمل من جملة 119 معصرة بالولاية تتجاوز طاقة تحويلها 6 الاف طن في اليوم ويبلغ معدل عصر الزيتون جهويا 60 بالمائة فيما يعصر حوالي 40 بالمائة من صابة الزيتون خارج الولاية.وأكد أن هذا الموسم شهد لأول مرة تركيز مخبر لتحليل الزيت بمقر الديوان الجهوي للزيت بسيدي بوزيد للقيام بعمليات التحليل والتذوق لمعرفة جودة الزيت وهو ما سيجنب الفلاحين عناء التنقل الى ولايات مجاورة.وأفاد في ما يتعلق باشكالية المرجين ان الجهة يتوفر بها مصبان حسب المواصفات البيئية وهما مصبان جمعيان بقدرة 41 ألف متر مكعب، إضافة الى 100 مصب فردي وقد سبق بداية هذا الموسم التنسيق مع ديوان الأراضي الدولية الذي وفر حوالي 6 الاف هكتار صالحة لنشر المرجين.ويذكر أن غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد تمسح حوالي 307 الاف هكتار، ما يمثل 45 بالمائة من المساحة الجملية لسيدي بوزيد و93 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي تجاوز 23 مليون أصل شجرة زيتون.