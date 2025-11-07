وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير لبنان الجديد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690e5681859797.78303126_qnfeohlpkgmji.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، ميلاد نمّور، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية اللبنانية بتونس.



وشكّل اللقاء مناسبة جدّد خلالها الوزير التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للبنان في مواجهة اعتداءات الكيان المحتلّ على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية، واستقرار شعبه الشقيق، وفق بلاع للوزارة.









وتم خلال اللقاء تأكيد الحرص المشترك على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير علاقات الأخوّة والتعاون التونسية اللبنانية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية والجامعية.



من جانبه عبّر السفير اللبناني عن اعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده بتونس، معربا عن تقديره لمواقف الرئيس قيس سعيد الداعمة للبنان وشعبه.