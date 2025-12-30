تبون: من يستهدف تونس سيجد الجزائر بالمرصاد… ولن نتدخل في شؤونها الداخلية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ردّا على مروّجي إشاعات تدخل الجيش الجزائري في تونس، أن بلاده لن تتدخل في الشأن الداخلي لجارتها الشرقية.
وأفاد الرئيس تبون، في كلمة أمام غرفتي البرلمان يوم الثلاثاء، بأن الجزائر لم تتدخل يوما في الشأن الداخلي لتونس الشقيقة، مشدّدا على أن الجيش الجزائري لم يطأ الأراضي التونسية.
وأكد في كلمته أن أمن الجزائر ممتد إلى تونس وأمن تونس ممتد إلى الجزائر، موضحا أن من يمسّ تونس فقد مسّ الجزائر.
وصرّح تبون بوجود محاولات لزرع الفتنة بين الجزائر وتونس باستعمال “العقول الضيقة”، مضيفا أن هناك من يسعى إلى تفكيك الرابطة الأخوية بين البلدين لاعتقادهم أن ذلك يسهل افتراسها.
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الروح الوطنية في تونس قوية جدا، وأن البعض يحاول تصويرها على أنها سهلة الافتراس، لكنهم مخطئون.
وأشار في كلمته أمام غرفتي البرلمان إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لا هو مطبّع ولا هو مهرول.
الرئيس #تبون: من يريد استهداف تونس سيجد الجزائر بالمرصاد.. ولم ولن نتدخل في شؤونهم الداخلية#الجزائر #تونس pic.twitter.com/YRUD4F3mON— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) December 30, 2025
وثيقة مفبركة وجدَل واسعوأثار الحديث عن وثيقة مزعومة تتضمن اتفاقا تونسيا جزائريا جدلا واسعا في تونس، رغم نفي الرئاسة التونسية صحتها ووصفها بـ المفبركة.
نفي رئاسي تونسي قاطعونفى الرئيس التونسي قيس سعيّد صحة الوثيقة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، والتي تزعم وجود اتفاق بخصوص التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر وتونس، إلى جانب الحديث عن اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة.
وقال سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن هذه “الوثائق مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض”، مشيرا إلى أن من قاموا بفبركتها “ما زالوا يتخبطون في غيهم”.
وشدّد على أن “الدولة لا تدار بالتدوينات”، مؤكدا أن مروّجي هذه الإشاعات مكشوفون ومفضوحون.
