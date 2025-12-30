تبون: من يستهدف تونس سيجد الجزائر بالمرصاد… ولن نتدخل في شؤونها الداخلية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ردّا على مروّجي إشاعات تدخل الجيش الجزائري في تونس، أن بلاده لن تتدخل في الشأن الداخلي لجارتها الشرقية.



وأفاد الرئيس تبون، في كلمة أمام غرفتي البرلمان يوم الثلاثاء، بأن الجزائر لم تتدخل يوما في الشأن الداخلي لتونس الشقيقة، مشدّدا على أن الجيش الجزائري لم يطأ الأراضي التونسية.



الرئيس #تبون: من يريد استهداف تونس سيجد الجزائر بالمرصاد.. ولم ولن نتدخل في شؤونهم الداخلية#الجزائر #تونس pic.twitter.com/YRUD4F3mON — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) December 30, 2025

وثيقة مفبركة وجدَل واسع



نفي رئاسي تونسي قاطع



وأكد في كلمته أن، موضحا أنوصرّح تبون بوجودباستعمال “العقول الضيقة”، مضيفا أن هناك من يسعى إلىبين البلدين لاعتقادهم أن ذلك يسهل افتراسها.ولفت الرئيس الجزائري إلى أن، وأن البعض يحاول تصويرها على أنها سهلة الافتراس، لكنهموأشار في كلمته أمام غرفتي البرلمان إلى أنوأثار الحديث عنتتضمن اتفاقا تونسيا جزائريا جدلا واسعا في تونس، رغمصحتها ووصفها بـونفى الرئيس التونسيصحة الوثيقة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، والتي تزعم وجود اتفاق بخصوص التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر وتونس، إلى جانب الحديث عن اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة.وقال سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة، إن هذه، مشيرا إلى أن من قاموا بفبركتهاوشدّد على أن، مؤكدا أن