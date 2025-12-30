Babnet   Latest update 23:24 Tunis

برنامج ريادة الاعمال في الصناعات التقليدية: 11 جانفي 2026 اخر اجل لتقديم الترشحات ضمن الدعوة الثالثة لمشروع "تونس الابداعية 2.0"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953ef1c262e17.70758976_nofkimelhpqjg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 23:24
      
أفاد برنامج ريادة الأعمال في قطاعات الصناعات التقليدية انه حدد يوم 11 جانفي 2026، كآخر اجل لقبول الترشحات في اطار الدعوة الثالثة التي اطلقها ضمن مشروع "تونس الإبداعية 2.0 " لكل من يرغب في تحويل فكرة مشروع في قطاع الصناعات التقليدية والتصميم او الموضة الى نجاح مهني.

وتتوجه هذه الدعوة الى كل من يملك فكرة مشروع في مجال الصناعات التقليدية، حيث يقترح برنامج "تونس الإبداعية 2.0" الدعم والمرافقة لتجسيمها. وهي فرصة للاستفادة في المرافقة في مجالات مختلفة من التصرف والادارة وتقنيات البيع واحتساب الكلفة وهيكلة المشروع وتطويره او للانتفاع بدعم مالي.



وأطلق هذا البرنامج في إطار مشروع تونس الابداعية 2.0"، الذي يهدف إلى إحداث فرص شغل في قطاع الصناعات التقليدية، من خلال دعم الفاعلين في مجال الهجرة في تونس.


ويُموَّل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي بمساهمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ويتم تنفيذه من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وديوان التونسيين بالخارج، وذلك في إطار البرنامج الأوروبي "ادماج".
