ترامب يعلن انضمام دولة إسلامية جديدة إلى اتفاقيات "أبراهام"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أنه سيُعلن قريبا عن موعد إقامة مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق.



وكتب ترامب في منصته "تروث سوشيال": "لقد أجريتُ للتو اتصالا رائعا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. كازاخستان هي أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى اتفاقات أبراهام".



وأضاف: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في بناء الجسور حول العالم. اليوم، تصطف دول أخرى لاعتناق السلام والازدهار من خلال اتفاقات أبراهام التي أطلقتها، وسنُعلن قريبا عن مراسم التوقيع لجعل الأمر رسميا، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى نادي القوة هذا".واختتم الرئيس الأمريكي منشوره بالقول: "هناك الكثير في المستقبل لتوحيد الدول حول الاستقرار والنمو - تقدم حقيقي، ونتائج حقيقية. طوبى لصانعي السلام".من جانبها، أعلنت كازاخستان يوم الخميس أنها في المرحلة النهائية من المفاوضات للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام التي قامت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والمسلمة.وأشارت الحكومة الكازاخستانية إلى أن نور سلطان تمتلك بالفعل علاقات دبلوماسية كاملة وروابط اقتصادية مع تل أبيب، ما يجعل هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، مؤكدة أن الانضمام المرتقب إلى اتفاقيات "أبراهام" يمثل "امتدادا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية".يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2020 عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية. ونتج عن ذلك توقيع مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات إبراهيم للسلام".وانضمت إلى الاتفاقيات الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وقد نصت هذه الاتفاقيات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية والأمنية بين الدول الموقعة وإسرائيل، في خطوة اعتبرتها واشنطن إنجازا تاريخيا يسهم في تحقيق "السلام في الشرق الأوسط".وأعرب ممثلو البيت الأبيض عن أملهم في أن يقوم المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.