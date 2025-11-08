Babnet   Latest update 09:50 Tunis

بسمة الهمامي: “عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب… وعيب اللي قاعد يصير”

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f04b318e900.27364461_foqmknlighepj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 09:50 قراءة: 1 د, 37 ث
      
في مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وخاصة الميزانية الخاصة بمجلس نواب الشعب، انتقدت النائبة بسمة الهمامي (عن كتلة “ينتصر الشعب”) ما وصفته بـ"ممارسات مخزية تمسّ من صورة المؤسسة التشريعية"، كاشفة عن شبهات استغلال لعاملات النظافة في تنظيف منازل بعض النواب.

وقالت الهمامي في مداخلتها:

“سمعت خبر إنّ عاملات النظافة في المجلس قاعدين ينظفوا ديار بعض النواب. راهو عيب اللي قاعد يصير، وراهو المجلس موش خدم خاص. كل واحد يعرف بلاصتو ويحترمها.”


وأضافت بنبرة غاضبة:
“العقليات هاذي لازم تتبدّل، لأنّها تضرب صورة المؤسسة البرلمانية وتسيء للفئات الضعيفة. ما يصيرش نخدموا على ظهور الفئة هاذي.”

أخبار ذات صلة:
جدل حاد تحت قبة البرلمان بين فاطمة المسدي وسيرين المرابط ...


“المجلس فقد روح العدالة والشفافية”

وتحدثت الهمامي عن غياب العدالة في التوزيع داخل المجلس نفسه، معتبرة أن بعض النواب يتمتعون بـ“امتيازات واهتمام خاص” على حساب آخرين:
“اللي قريب من رئيس المجلس عنده حظوة ومكانة، واللي مستقل ولا مش تابع كتلة، يتهمّش. حتى في أبسط التفاصيل داخل المجلس، العدالة غايبة.”

كما تساءلت عن صفقات التزويد بالمعدات التقنية، في إشارة إلى أجهزة الكمبيوتر التي وُزعت على النواب، قائلة:
“أنا عندي حاسوبي الشخصي أفضل عشر مرات من اللي شريتوهم أنتوما. كان تشاورتوا مع النواب قبل الصفقات، كنا وفرنا المال العام.”


“الترقيات بالكفاءة لا بالمقاهي”

وفي لهجة لاذعة، طالبت النائبة بضرورة أن تكون الترقيات داخل إدارة المجلس مبنية على الكفاءة لا على العلاقات، مضيفة:
“اللي يشرب قهوة مع المدير الصباح هو اللي يترقّى؟ راهم فمّا ناس في بلايص ما يستحقوهاش، وكيما الإدارة قاعدة، المجلس باش يبقى يراوح مكانه.”


من “صرح سيادي” إلى “سلوكيات مخجلة”

وختمت الهمامي مداخلتها بدعوة إلى “تطهير” المؤسسة البرلمانية من السلوكيات غير اللائقة التي تمسّ من هيبتها قائلة:
“المجلس هذا مؤسّسة سيادية، مش إدارة خاصة ولا نادي مغلق. لازمنا نحافظوا على صورته لأنّ التاريخ باش يسجّل. اللي يخدم يخدم، واللي يتجاوز لازم يتحاسب.”


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318116


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-14
22°-16
22°-14
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*