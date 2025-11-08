بسمة الهمامي: “عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب… وعيب اللي قاعد يصير”

في مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وخاصة الميزانية الخاصة بمجلس نواب الشعب، انتقدت النائبة بسمة الهمامي (عن كتلة “ينتصر الشعب”) ما وصفته بـ"ممارسات مخزية تمسّ من صورة المؤسسة التشريعية"، كاشفة عن شبهات استغلال لعاملات النظافة في تنظيف منازل بعض النواب.



وقالت الهمامي في مداخلتها:



“سمعت خبر إنّ عاملات النظافة في المجلس قاعدين ينظفوا ديار بعض النواب. راهو عيب اللي قاعد يصير، وراهو المجلس موش خدم خاص. كل واحد يعرف بلاصتو ويحترمها.”

“العقليات هاذي لازم تتبدّل، لأنّها تضرب صورة المؤسسة البرلمانية وتسيء للفئات الضعيفة. ما يصيرش نخدموا على ظهور الفئة هاذي.”

“المجلس فقد روح العدالة والشفافية”



“اللي قريب من رئيس المجلس عنده حظوة ومكانة، واللي مستقل ولا مش تابع كتلة، يتهمّش. حتى في أبسط التفاصيل داخل المجلس، العدالة غايبة.”

“أنا عندي حاسوبي الشخصي أفضل عشر مرات من اللي شريتوهم أنتوما. كان تشاورتوا مع النواب قبل الصفقات، كنا وفرنا المال العام.”

“الترقيات بالكفاءة لا بالمقاهي”



“اللي يشرب قهوة مع المدير الصباح هو اللي يترقّى؟ راهم فمّا ناس في بلايص ما يستحقوهاش، وكيما الإدارة قاعدة، المجلس باش يبقى يراوح مكانه.”

من “صرح سيادي” إلى “سلوكيات مخجلة”



“المجلس هذا مؤسّسة سيادية، مش إدارة خاصة ولا نادي مغلق. لازمنا نحافظوا على صورته لأنّ التاريخ باش يسجّل. اللي يخدم يخدم، واللي يتجاوز لازم يتحاسب.”

