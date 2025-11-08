المنتخب التونسي للكرة الطائرة يدخل في تربص تحضيري استعدادًا لبطولة التحدي العربي
يدخل المنتخب التونسي للأكابر في الكرة الطائرة في تربص تحضيري بالعاصمة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة التحدي العربي التي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025.
ووجّه المدرب الإيطالي كاميلو بلاشي الدعوة إلى 18 لاعبًا للمشاركة في هذا التربص، وهم:
خالد بن سليمان، آلاء لشعل، محمد بن يوسف، أشرف بوعزيز، إلياس القرامصلي، إلياس بوعشير، وجدي البارودي، أحمد القاضي، سليم المباركي، محمد ريدان، يوسف بن عرب، حمزة حفيظ، علي بانغي، نبيل عزوزي، محمد الشاوش، وجيه معلى، مهدي بن طاهر، ومحمد عزيز الطرابلسي.
وتعرف النسخة الأولى من بطولة التحدي العربي مشاركة سبعة منتخبات: الأردن (البلد المنظم)، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، فلسطين، والكويت.
وتُقام البطولة بنظام بطولة من دور واحد، حيث يتوّج باللقب المنتخب المتصدر للترتيب العام.
ويستهل المنتخب التونسي مشاركته بمواجهة المنتخب المصري يوم السبت 29 نوفمبر عند منتصف النهار.
برنامج المقابلات بتوقيت تونس:الجولة الأولى – 28 نوفمبر 2025
س 12: مصر - ليبيا
س 14: البحرين - فلسطين
س 16: الأردن - الكويت
تونس معفاة
الجولة الثانية – 29 نوفمبر 2025
س 12: مصر - تونس
س 14: الكويت - البحرين
س 16: فلسطين - ليبيا
الأردن معفاة
الجولة الثالثة – 2 ديسمبر 2025
س 12: مصر - البحرين
س 14: تونس - فلسطين
س 16: الأردن - ليبيا
الكويت معفاة
الجولة الرابعة – 3 ديسمبر 2025
س 12: الكويت - تونس
س 14: ليبيا - البحرين
س 16: فلسطين - الأردن
مصر معفاة
الجولة الخامسة – 4 ديسمبر 2025
س 12: مصر - فلسطين
س 14: ليبيا - الكويت
س 16: الأردن - تونس
البحرين معفاة
الجولة السادسة – 5 ديسمبر 2025
س 12: مصر - الكويت
س 14: ليبيا - تونس
س 16: البحرين - الأردن
فلسطين معفاة
