Babnet   Latest update 12:32 Tunis

المنتخب التونسي للكرة الطائرة يدخل في تربص تحضيري استعدادًا لبطولة التحدي العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f1ca8391c35.66652259_lnhigkqpjfemo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 11:29 قراءة: 1 د, 24 ث
      
يدخل المنتخب التونسي للأكابر في الكرة الطائرة في تربص تحضيري بالعاصمة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة التحدي العربي التي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025.

ووجّه المدرب الإيطالي كاميلو بلاشي الدعوة إلى 18 لاعبًا للمشاركة في هذا التربص، وهم:

خالد بن سليمان، آلاء لشعل، محمد بن يوسف، أشرف بوعزيز، إلياس القرامصلي، إلياس بوعشير، وجدي البارودي، أحمد القاضي، سليم المباركي، محمد ريدان، يوسف بن عرب، حمزة حفيظ، علي بانغي، نبيل عزوزي، محمد الشاوش، وجيه معلى، مهدي بن طاهر، ومحمد عزيز الطرابلسي.


وتعرف النسخة الأولى من بطولة التحدي العربي مشاركة سبعة منتخبات: الأردن (البلد المنظم)، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، فلسطين، والكويت.
وتُقام البطولة بنظام بطولة من دور واحد، حيث يتوّج باللقب المنتخب المتصدر للترتيب العام.

ويستهل المنتخب التونسي مشاركته بمواجهة المنتخب المصري يوم السبت 29 نوفمبر عند منتصف النهار.

برنامج المقابلات بتوقيت تونس:

الجولة الأولى – 28 نوفمبر 2025
س 12: مصر - ليبيا
س 14: البحرين - فلسطين
س 16: الأردن - الكويت
تونس معفاة

الجولة الثانية – 29 نوفمبر 2025
س 12: مصر - تونس
س 14: الكويت - البحرين
س 16: فلسطين - ليبيا
الأردن معفاة

الجولة الثالثة – 2 ديسمبر 2025
س 12: مصر - البحرين
س 14: تونس - فلسطين
س 16: الأردن - ليبيا
الكويت معفاة

الجولة الرابعة – 3 ديسمبر 2025
س 12: الكويت - تونس
س 14: ليبيا - البحرين
س 16: فلسطين - الأردن
مصر معفاة

الجولة الخامسة – 4 ديسمبر 2025
س 12: مصر - فلسطين
س 14: ليبيا - الكويت
س 16: الأردن - تونس
البحرين معفاة

الجولة السادسة – 5 ديسمبر 2025
س 12: مصر - الكويت
س 14: ليبيا - تونس
س 16: البحرين - الأردن
فلسطين معفاة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318119


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
21°-14
22°-16
22°-14
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*