خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية

حادث خروج قطار عن السكة يُعيد التساؤلات حول وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية

تونس – في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم، قدّم محمد الزريبي، الكاتب العام المساعد للنقابة الخصوصية للسكك الحديدية، توضيحات حول حادث خروج قطار عن السكة الذي جدّ مساء الجمعة قبل وصوله إلى المحطة المركزية بالعاصمة.





"اليوم بين محطة الرياض وتونس، القطار يستغرق ساعة كاملة بسبب حالة السكة، وهذا وضع لا يشرّف لا الشركة ولا الحرفاء."

وأوضح الزريبي أنّ الحادث تمثّل في، على مستوى مدخل محطة تونس، مؤكّدًا أنّ القطار كان يسير بسرعة لا تتجاوز، وأنّ، مشيرًا إلى وجودبالمنطقة المعنية.وأضاف أنّ خروج القطار عن السكة تسبب فيومنع دخول أو خروج القطارات من محطة تونس، موضحًا أنّدون تسجيل أي إصابات.وفي حديثه عن الوضع العام للمؤسسة، قال الزريبي إنّ الشركة تعرف، أبرزها، وهو ما يؤثر مباشرة على مردودية القطارات وسرعتها، مضيفًا:ورغم هذه الصعوبات، شدّد الزريبي على أنّ، خاصة بعد تدشين، ما ساهم في فكّ العزلة عن آلاف المواطنين في مناطق تونس الكبرى.وختم بالتأكيد على ضرورة، داعيًا الدولة إلىلإنقاذ هذا المرفق الحيوي وضمان سلامة المسافرين وتحسين الخدمات.