Babnet   Latest update 09:37 Tunis

خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69105357d453a5.82881205_hnlkpmqijgofe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 09:37 قراءة: 1 د, 18 ث
      

حادث خروج قطار عن السكة يُعيد التساؤلات حول وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية

تونس – في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم، قدّم محمد الزريبي، الكاتب العام المساعد للنقابة الخصوصية للسكك الحديدية، توضيحات حول حادث خروج قطار عن السكة الذي جدّ مساء الجمعة قبل وصوله إلى المحطة المركزية بالعاصمة.


وأوضح الزريبي أنّ الحادث تمثّل في خروج عجلة واحدة فقط عن السكة، على مستوى مدخل محطة تونس، مؤكّدًا أنّ القطار كان يسير بسرعة لا تتجاوز 10 كيلومترات في الساعة، وأنّ سائق القطار لم يرتكب أي خطأ، مشيرًا إلى وجود إشكال هيكلي في السكة بالمنطقة المعنية.


وأضاف أنّ خروج القطار عن السكة تسبب في تعطل حركة المرور الحديدي مؤقتًا ومنع دخول أو خروج القطارات من محطة تونس، موضحًا أنّ المسافرين اضطروا إلى النزول ومواصلة سيرهم على الأقدام لمسافة تقارب 100 متر دون تسجيل أي إصابات.

وفي حديثه عن الوضع العام للمؤسسة، قال الزريبي إنّ الشركة تعرف نقائص هيكلية كبيرة، أبرزها تدهور البنية التحتية للسكة، وهو ما يؤثر مباشرة على مردودية القطارات وسرعتها، مضيفًا:
"اليوم بين محطة الرياض وتونس، القطار يستغرق ساعة كاملة بسبب حالة السكة، وهذا وضع لا يشرّف لا الشركة ولا الحرفاء."

ورغم هذه الصعوبات، شدّد الزريبي على أنّ السكك الحديدية التونسية حققت تقدّمًا في بعض المجالات، خاصة بعد تدشين القطار الرابط بين تونس والقطيعة ثم تونس وبوقطفة، ما ساهم في فكّ العزلة عن آلاف المواطنين في مناطق تونس الكبرى.

وختم بالتأكيد على ضرورة تجديد الشبكة الحديدية وصيانة القطارات بصفة دورية، داعيًا الدولة إلى تخصيص تمويلات عاجلة لإنقاذ هذا المرفق الحيوي وضمان سلامة المسافرين وتحسين الخدمات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318160


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 09 نوفمبر 2025 | 18 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-16
23°-15
24°-15
25°-16
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*