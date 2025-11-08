Babnet   Latest update 23:17 Tunis

احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية بقيمة 3 مليون دينار (الديوانة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690fb99c85d856.82405297_ghejfqokipnlm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 22:41
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة (ولاية تطاوين) من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية خارج تونس، تجاوزت قيمته 3 ملايين دينار.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية في بلاغ رسمي، أنه في إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، ضبطت مصالح الديوانة مبلغ 984 ألف أورو مخفياً بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني.



وتم إخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق، حيث عُثر على المبلغ مخفياً بشكل محكم، فيما تم تحرير محضر حجز في الغرض. وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.


