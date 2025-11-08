قفصة: قافلة طبية تؤمن عمليات جراحيّة مجانية لإزالة الماء الأبيض في العين لفائدة 100 مريض من محدودي الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647a079d0970d4.48800909_ojlmginpqefhk.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، قافلة طبية مجانية لجراحة الماء الأبيض في العين تحت شعار "لروح مجدي بوكاري" (أستاذ إستشفائي جامعي في طب العيون توفي في موفى الشهر المنقضي)، وذلك ببادرة من إدارة المستشفى وبالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية، ونادي البصر، وشركة "بوش آند لومب".



وأبرز رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، حمزة خذيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القافلة ستؤمن 100عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة مرضى من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من قبل أطباء من المستشفى الجامعي الحسين بوزيان وأطباء من نادي البصر مع توفير العدسات والأدوية لهم.





وأضاف خذيري أن المرضى المنتفعين بخدمات القافلة مسجلون في العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، بما سيمكّن من تخفيف من الضغط بقائمة الانتظار والتي تشمل 600 مريضا، مشيرا إلى ان قسم طب العيون بالمستشفى سيواصل في قادم الأيام تأمين الخدمات الطبية لفائدة لمرضى وإجراء عمليات جراحية لهم.



وأشار إلى أنه تم إسداء جملة من النصائح الطبية لفائدة المرضى الذين خضعوا لجراحة الماء الأبيض، مع توجيههم حول كيفية استعمال الأدوية للتسريع في شفائهم.

من جانبه، قال مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، رضا محمدي، إن "هذه القافلة الصحية تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية من المرضى بالجهة، وتقليص فترات الانتظار، وسيتم مستقبلا تنظيم قافلات مشابهة في نفس الاختصاص.

إبراهيم

