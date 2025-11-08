Babnet   Latest update 23:17 Tunis

قفصة: قافلة طبية تؤمن عمليات جراحيّة مجانية لإزالة الماء الأبيض في العين لفائدة 100 مريض من محدودي الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/647a079d0970d4.48800909_ojlmginpqefhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 23:17 قراءة: 0 د, 57 ث
      
احتضن المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، قافلة طبية مجانية لجراحة الماء الأبيض في العين تحت شعار  "لروح مجدي بوكاري" (أستاذ إستشفائي جامعي في طب العيون توفي في موفى الشهر المنقضي)، وذلك ببادرة من إدارة المستشفى وبالشراكة مع جمعية العون المباشر الكويتية، ونادي البصر، وشركة "بوش آند لومب".

وأبرز رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، حمزة خذيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القافلة ستؤمن 100عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة مرضى من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من قبل أطباء من المستشفى الجامعي الحسين بوزيان وأطباء من نادي البصر مع توفير العدسات والأدوية لهم.

وأضاف خذيري أن المرضى المنتفعين بخدمات القافلة مسجلون في العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، بما سيمكّن من تخفيف من الضغط بقائمة الانتظار والتي تشمل 600 مريضا، مشيرا إلى ان قسم طب العيون بالمستشفى سيواصل في قادم الأيام تأمين الخدمات الطبية لفائدة لمرضى وإجراء عمليات جراحية لهم.

وأشار إلى أنه تم إسداء جملة من النصائح الطبية لفائدة المرضى الذين خضعوا  لجراحة الماء الأبيض، مع توجيههم حول كيفية استعمال الأدوية للتسريع في شفائهم.
من جانبه، قال مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، رضا محمدي، إن "هذه القافلة الصحية تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية من المرضى بالجهة، وتقليص فترات الانتظار، وسيتم مستقبلا تنظيم قافلات مشابهة في نفس الاختصاص.
إبراهيم 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318145


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet24°
15° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
19°-14
22°-17
23°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*