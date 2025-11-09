كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910cf60dd7117.27424051_eghokjnlqpifm.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب المغربي أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، بفوزه بنتيجة 16-صفر على كاليدونيا الجديدة اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في البطولة المقامة في قطر.



وكان الرقم القياسي السابق في البطولة مسجلا باسم منتخب إسبانيا، عندما فازت 13-صفر على نيوزيلندا في نسخة عام 1997 التي أقيمت في مصر.









وأبقى منتخب اسود الاطلس بهذا الفوز العريض على آماله في التأهل إلى الدور القادم، بعدما حسم المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وتصدرت اليابان المجموعة برصيد سبع نقاط بعد فوزها 2-1 على البرتغال التي تجمد رصيدها عند ست نقاط لتحتل المركز الثاني، وودعت كاليدونيا الجديدة البطولة بعدما تذيلت الترتيب بنقطة واحدة.

