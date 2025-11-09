بطولة الرابطة الأولى:التعادل الأبيض يحسم “دربي” العاصمة وبن قردان يلحق بالملعب التونسي هزيمته الأولى
حسم التعادل الأبيض مباراة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التي جرت اليوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا الهزيمة الأولى للملعب التونسي أمام اتحاد بن قردان بنتيجة (1-0)، فيما انتهت مباراة نجم المتلوي والترجي الجرجيسي على نتيجة التعادل السلبي.
دربي العاصمة: رتابة تكتيكية وضياع ضربة جزاء
دربي العاصمة: رتابة تكتيكية وضياع ضربة جزاء
لم تبلغ مباراة “الأجوار” بين الإفريقي والترجي مستوى فنيًا متميزًا، إذ جاء الحوار رتيبًا وضعيفًا خصوصًا خلال الفترة الأولى التي غابت فيها المحاولات السانحة للتهديف بسبب طغيان الحسابات التكتيكية على الأداء العام للفريقين.
وكان واضحًا أن تفاصيل صغيرة ستحسم نتيجة اللقاء، وهو ما حدث عندما تحصل الترجي على ضربة جزاء في الدقيقة 55، إلا أن المهاجم الإيفواري الفرنسي فلوريان دانهو أهدرها بعد تألق الحارس مهيب الشامخ الذي تصدى لها ببراعة، مانحًا فريقه دفعة معنوية قوية مكّنته من خلق بعض الفرص الخطيرة دون أن تغيّر من نتيجة التعادل النهائي.
وبهذه النتيجة، حافظ الترجي الرياضي على صدارته بـ31 نقطة، متقدّمًا بثلاث نقاط على النادي الإفريقي صاحب المرتبة الثانية بـ28 نقطة.
اتحاد بن قردان يفاجئ الملعب التونسيشهدت الجولة الهزيمة الأولى للملعب التونسي هذا الموسم، بعد سقوطه أمام اتحاد بن قردان (1-0) في مباراة احتضنها ملعب بن قردان.
وسجل الهدف الوحيد اللاعب أيوب بن مشارق من ضربة جزاء في الدقيقة 15، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في المحافظة على النتيجة حتى نهاية اللقاء، رغم المحاولات المتكررة من جانب أبناء المدرب شكري الخطوي للعودة في النتيجة.
وبذلك، تجمد رصيد الملعب التونسي عند 27 نقطة متراجعًا إلى المركز الثالث، في حين رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 18 نقطة في المرتبة التاسعة.
تعادل سلبي في المتلويوفي المتلوي، خيّم التعادل السلبي على مباراة نجم المتلوي وضيفه الترجي الجرجيسي، ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.
ورفع نجم المتلوي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، بينما بلغ الترجي الجرجيسي النقطة 21 محافظًا على مركزه السادس في الترتيب العام.
لقاء ختام الجولةتُختتم الجولة الرابعة عشرة غدًا الاثنين 10 نوفمبر 2025 بلقاء يجمع شبيبة العمران بـالأولمبي الباجي على ملعب الشاذلي زويتن.
نتائج المبارياتالأحد 9 نوفمبر 2025
* في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي 0 – 0 الترجي الرياضي
* في ملعب المتلوي
نجم المتلوي 0 – 0 الترجي الجرجيسي
* في ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 1 – 0 الملعب التونسي
الهدف: أيوب بن مشارق (دق 15 ض.ج)
السبت 8 نوفمبر 2025
* في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 – 1 النجم الساحلي
الأهداف: إبراهيم سيسوكو (30 ض.ج) – محمد الضاوي (33)
* في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 2 – 0 شبيبة القيروان
الأهداف: مهدي القنوني (8) / فخر الدين بن يوسف (45)
* في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 2 – 0 مستقبل المرسى
الأهداف: إياد بلوافي (35) / حسامادو وادراغو (87)
* في ملعب قابس
مستقبل قابس 1 – 1 مستقبل سليمان
الأهداف: غيسلان أهودو (27) – جاك ديارا (47)
الترتيب العام| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- |
| 1 | الترجي الرياضي | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 |
| 2 | النادي الإفريقي | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | الملعب التونسي | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 |
| 4 | النادي الصفاقسي | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 |
| 6 | الترجي الجرجيسي | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 |
| 7 | نجم المتلوي | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| 8 | النجم الساحلي | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 |
| 9 | اتحاد بن قردان | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 |
| 10 | مستقبل المرسى | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 |
| 11 | شبيبة العمران | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 12 | النادي البنزرتي | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 13 | شبيبة القيروان | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 |
| 14 | مستقبل سليمان | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 |
| 15 | مستقبل قابس | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 |
| 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |
المباراة المتبقيةالاثنين 10 نوفمبر 2025
في ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – الأولمبي الباجي
الحكم: محمد العاقل / حكم الفار: مجدي بالاغة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318170