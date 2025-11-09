بطولة الرابطة الأولى:التعادل الأبيض يحسم “دربي” العاصمة وبن قردان يلحق بالملعب التونسي هزيمته الأولى

حسم التعادل الأبيض مباراة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التي جرت اليوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا الهزيمة الأولى للملعب التونسي أمام اتحاد بن قردان بنتيجة (1-0)، فيما انتهت مباراة نجم المتلوي والترجي الجرجيسي على نتيجة التعادل السلبي.



دربي العاصمة: رتابة تكتيكية وضياع ضربة جزاء



اتحاد بن قردان يفاجئ الملعب التونسي



تعادل سلبي في المتلوي



لقاء ختام الجولة



نتائج المباريات



الترتيب العام



المباراة المتبقية



لم تبلغ مباراة “الأجوار” بين الإفريقي والترجي مستوى فنيًا متميزًا، إذ جاء الحوارخصوصًا خلال الفترة الأولى التيبسبب طغيان الحسابات التكتيكية على الأداء العام للفريقين.وكان واضحًا أنستحسم نتيجة اللقاء، وهو ما حدث عندما تحصل الترجي على، إلا أن المهاجم الإيفواري الفرنسيأهدرها بعدالذي تصدى لها ببراعة، مانحًا فريقه دفعة معنوية قوية مكّنته من خلق بعض الفرص الخطيرة دون أن تغيّر من نتيجة التعادل النهائي.وبهذه النتيجة،بـ31 نقطة، متقدّمًا بثلاث نقاط علىصاحب المرتبة الثانية بـ28 نقطة.شهدت الجولة الهزيمة الأولى للملعب التونسي هذا الموسم، بعد سقوطه أمام(1-0) في مباراة احتضنها ملعب بن قردان.وسجل الهدف الوحيد اللاعبمن، قبل أن ينجح أصحاب الأرض فيحتى نهاية اللقاء، رغم المحاولات المتكررة من جانب أبناء المدربللعودة في النتيجة.وبذلك،متراجعًا إلى المركز الثالث، في حينفي المرتبة التاسعة.وفي المتلوي، خيّمعلى مباراةوضيفه، ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.ورفعرصيده إلىفي المركز السابع، بينما بلغالنقطةمحافظًا على مركزه السادس في الترتيب العام.تُختتم الجولة الرابعة عشرة غدًابلقاء يجمعبـعلى ملعب الشاذلي زويتن.* في ملعب حمادي العقربي برادسالنادي الإفريقي 0 – 0 الترجي الرياضي* في ملعب المتلوينجم المتلوي 0 – 0 الترجي الجرجيسي* في ملعب بن قرداناتحاد بن قردان 1 – 0 الملعب التونسيالهدف: أيوب بن مشارق (دق 15 ض.ج)* في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي 1 – 1 النجم الساحليالأهداف: إبراهيم سيسوكو (30 ض.ج) – محمد الضاوي (33)* في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرالاتحاد المنستيري 2 – 0 شبيبة القيروانالأهداف: مهدي القنوني (8) / فخر الدين بن يوسف (45)* في ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الصفاقسي 2 – 0 مستقبل المرسىالأهداف: إياد بلوافي (35) / حسامادو وادراغو (87)* في ملعب قابسمستقبل قابس 1 – 1 مستقبل سليمانالأهداف: غيسلان أهودو (27) – جاك ديارا (47)| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ------- | ----------------- | -- | -- | - | - | - | -- | ---- || 1 | الترجي الرياضي | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 || 2 | النادي الإفريقي | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 || 3 | الملعب التونسي | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 || 4 | النادي الصفاقسي | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 || 5 | الاتحاد المنستيري | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 || 6 | الترجي الجرجيسي | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 || 7 | نجم المتلوي | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 || 8 | النجم الساحلي | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 || 9 | اتحاد بن قردان | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 || 10 | مستقبل المرسى | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 || 11 | شبيبة العمران | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 || 12 | النادي البنزرتي | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 || 13 | شبيبة القيروان | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 || 14 | مستقبل سليمان | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 || 15 | مستقبل قابس | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 || 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 23 |في ملعب الشاذلي زويتنشبيبة العمران – الأولمبي الباجيمحمد العاقل /مجدي بالاغة