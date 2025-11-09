بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910caca7ea8b1.48616201_nmkijpeofghql.jpg width=100 align=left border=0>

كسبت فعاليات الدورة الرابعة لماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل رهان التحدي باستقطابها اليوم الاحد ما يزيد عن 2000 مشارك من الرياضيين المحترفين من عديد الجنسيات الاوروبية والمغاربية وهواة من مختلف جهات البلاد.

وتوزعت سباقات التحدي الرياضية خاصة بين سباق الـ50 كلم، الذي جمع عدة أسماء عالمية معروفة في مثل تلك السباقات الجبلية الوعرة والصعبة على غرار كل من المغربي رشيد العمراني والجزائريين عبد الباسط الهامل وربيع السيناني وابطال تونس في رياضات السباقات الجبلية محمد امين قويسم ووليد مراد وهيكل السبوعي، وسباقي 21 كلم و10 كيلومترات، علاوة على سباق الكيلومتر (1) والمخصص للأطفال بين 6 و12 سنة رفقة عائلاتهم .

كما شهدت التظاهرة برمجة فقرات تنشيطية لجميع الحضور من رياضيين ومرافقين، علاوة على تنظيم مبادرة غراسة عدد من المساحات الغابية بمناسبة فعاليات العيد الوطني للشجرة وسط أجواء طبيعية خلابة بغابة الرمال.