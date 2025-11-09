Babnet   Latest update 19:40 Tunis

كاس العالم لاقل من 17 سنة : المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البلجيكي بثنائية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910db4571f830.24039407_mhfigjqlkpoen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 19:18
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 17 سنة اليوم الأحد أمام نظيره البلجيكي بنتيجة (0-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر.

وسجل هدفي منتخب بلجيكا كل من نواه فيرننداز (دق 1) وعلي كامارا (دق 55)، فيما أكمل المنتخب التونسي اللقاء منقوص العدد إثر إقصاء اللاعب سيف الحاج عبد الله في الدقيقة 16.



ويحتل المنتخب التونسي بعد هذه الهزيمة المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، حصدها من فوز على فيجي في الجولة الأولى، مقابل هزيمتين أمام الأرجنتين وبلجيكا.

وفي المباراة الثانية من نفس الجولة، فاز منتخب الأرجنتين على فيجي بسباعية نظيفة، ليضمن مع بلجيكا تأهلهما إلى الدور القادم.
أما المنتخب التونسي، فسيكون رهين الترتيب النهائي لأفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث بعد استكمال جميع مباريات الدور الأول من المونديال.

نتائج المجموعة الرابعة

الأحد 9 نوفمبر 2025

* تونس – بلجيكا 0-2
* الأرجنتين – فيجي 7-0

الخميس 6 نوفمبر 2025

* تونس – الأرجنتين 0-1
* بلجيكا – فيجي 7-0

الاثنين 3 نوفمبر 2025

* تونس – فيجي 6-0
* الأرجنتين – بلجيكا 3-2

الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة

| الترتيب | المنتخب | النقاط | المقابلات |
| ------- | --------- | ------ | --------- |
| 1 | الأرجنتين | 9 | 3 |
| 2 | بلجيكا | 6 | 3 |
| 3 | تونس | 3 | 3 |
| 4 | فيجي | 0 | 3 |


