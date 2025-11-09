Babnet   Latest update 21:13 Tunis

البطولة الإفريقية للترياتلون : المنتخب التونسي للشباب يُتوج بـ4 ذهبيات وفضية في السنيغال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910ebca18c4b0.85590375_onejfigkhqmlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 20:29 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أحرز المنتخب التونسي للشباب للترياتلون اليوم الأحد أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة خلال مشاركته في كأس إفريقيا للترياتلون للشباب التي احتضنتها مدينة سالي السنيغالية، وذلك ضمن بداية سلسلة السباقات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية للشباب - السنغال 2026.
 وجاءت الحصيلة التونسية من الميداليات بفضل كل من يوسف سلامة وياسين الغدامسي وريتاج العجيلي واليسا الغنودي الذين احرزوا المعدن النفيس فيما تحصل محمد امين خميسي على الميدالية الفضية .
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318187


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 09 نوفمبر 2025 | 18 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-17
23°-14
24°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*