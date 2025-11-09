البطولة الإفريقية للترياتلون : المنتخب التونسي للشباب يُتوج بـ4 ذهبيات وفضية في السنيغال
أحرز المنتخب التونسي للشباب للترياتلون اليوم الأحد أربع ميداليات ذهبية وفضية واحدة خلال مشاركته في كأس إفريقيا للترياتلون للشباب التي احتضنتها مدينة سالي السنيغالية، وذلك ضمن بداية سلسلة السباقات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية للشباب - السنغال 2026.
وجاءت الحصيلة التونسية من الميداليات بفضل كل من يوسف سلامة وياسين الغدامسي وريتاج العجيلي واليسا الغنودي الذين احرزوا المعدن النفيس فيما تحصل محمد امين خميسي على الميدالية الفضية .
