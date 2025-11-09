Babnet   Latest update 21:39 Tunis

الناخب الوطني سامي الطرابلسي يعلن قائمة المنتخب التونسي استعدادًا للمباريات الودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910fc3b3670a2.72761591_joqmnhfiglekp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 21:39
      
كشف الناخب الوطني سامي الطرابلسي اليوم الأحد، في البرنامج التلفزي "الأحد الرياضي" على قناة الوطنية الأولى، عن قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم استعدادًا للمباريات الودية الثلاث القادمة أمام موريتانيا والأردن والبرازيل، المبرمجة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري ضمن النافذة الدولية لأيام الفيفا.

وضمت القائمة 35 لاعبًا، وسجلت غياب الحارس البشير بن سعيد بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الترجي الرياضي في مباراة الدربي أمام النادي الإفريقي، كما غاب لاعب الارتكاز عيسى العيدوني الذي أعلن ناديه الوكرة القطري يوم الجمعة الماضي عن إصابته دون تحديد فترة الغياب.



برنامج المباريات الودية

* 12 نوفمبر: تونس – موريتانيا بملعب حمادي العقربي برادس الساعة 18:30.
* 14 نوفمبر: تونس – الأردن بملعب حمادي العقربي برادس الساعة 18:30.
* 18 نوفمبر: تونس – البرازيل بملعب بيار موروا بمدينة ليل، فرنسا الساعة 20:30.

وتندرج هذه المباريات ضمن الاستعدادات لكأس العرب بقطر (1–18 ديسمبر 2025) وكأس أمم إفريقيا بالمغرب (21 ديسمبر 2025 – 18 جانفي 2026).

قائمة اللاعبين المدعوين

حراسة المرمى: أيمن دحمان – نور الدين الفرحاتي – صبري بن حسن

الدفاع: يان فاليري – محمد بن علي – ديلان برون – منتصر الطالبي – محمود غربال – مرتضى بن وناس – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – مروان الصحراوي – أسامة الحدادي – علي العابدي – محمد أمين حميدة – علي معلول

وسط الميدان: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – فرس بلعربي – شهاب الجبالي – حسام تقا – محمد علي بن رمضان

الهجوم: عمر لعيوني – سيبتستيان تونيكتي – نعيم سليتي – نسيم دنداني – إلياس سعد – إلياس عاشوري – حازم مستوري – فراس شواط – عصام الجبالي – سيف الدين الجزيري


