البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يفوز على نادي الرياضة النسائية بالمكنين 30-23 ويتوج باللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910e1af4b5de6.45312169_jkpnoiqlemhfg.jpg width=100 align=left border=0>

احرزت فتيات النادي الافريقي مساء اليوم الاحد لقب البطولة العرية للاندية لكرة اليد للسيدات اثر فوزهن بقاعة الحمامات في الدور النهائي على نادي الرياضة النسائية بالمكنين بنتيجة 30-23.



وكانت جمعية الحمامات قد انهت منافسات البطولة العربية في المرتبة الثالثة اثر فوزها في وقت سابق من مساء اليوم على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 25-23 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع التي جرت بقاعة الحمامات.