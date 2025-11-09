البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يفوز على نادي الرياضة النسائية بالمكنين 30-23 ويتوج باللقب
احرزت فتيات النادي الافريقي مساء اليوم الاحد لقب البطولة العرية للاندية لكرة اليد للسيدات اثر فوزهن بقاعة الحمامات في الدور النهائي على نادي الرياضة النسائية بالمكنين بنتيجة 30-23.
وكانت جمعية الحمامات قد انهت منافسات البطولة العربية في المرتبة الثالثة اثر فوزها في وقت سابق من مساء اليوم على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 25-23 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع التي جرت بقاعة الحمامات.
وكانت جمعية الحمامات قد انهت منافسات البطولة العربية في المرتبة الثالثة اثر فوزها في وقت سابق من مساء اليوم على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 25-23 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع التي جرت بقاعة الحمامات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318185