البطولة العربية للاندية لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يفوز على نادي الرياضة النسائية بالمكنين 30-23 ويتوج باللقب

احرزت فتيات النادي الافريقي مساء اليوم الاحد لقب البطولة العرية للاندية لكرة اليد للسيدات اثر فوزهن بقاعة الحمامات في الدور النهائي على نادي الرياضة النسائية بالمكنين بنتيجة 30-23.

وكانت جمعية الحمامات قد انهت منافسات البطولة العربية في المرتبة الثالثة اثر فوزها في وقت سابق من مساء اليوم على الجمعية النسائية بالساحل بنتيجة 25-23 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع التي جرت بقاعة الحمامات.


