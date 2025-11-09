Babnet   Latest update 21:39 Tunis

بيترو يهاجم ترامب: "السلام الأمريكي" فشل في حل الصراعات العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6910f9c381df67.07780360_ngeioflmhjpkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Novembre 2025 - 21:28 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أن مفهومي "السلام من خلال القوة" و"النظام العالمي القائم على القواعد" قد فشلا.

وذكر بيترو في مقال لمجلة "تايم" بمناسبة قمة مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي التي تعقد في 9-10 نوفمبر في سانتا مارتا الكولومبية، أن "النظام الدولي القائم على القواعد يتهاوى. لقد أصبحت الصراعات المروعة، التي فشلت سياسة 'السلام من خلال القوة' (لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في حلها، هي القاعدة في العديد من مناطق العالم، خاصة في إفريقيا".



وانتقد بيترو سياسة ترامب المناخية قائلا: "على عكس الولايات المتحدة التي أعرضت عن التعددية والإجماع العلمي حول قضايا المناخ، فقد حافظت دول مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي على التزامها بالجهود المشتركة وتمتلك القدرة على تصحيح الوضع".

وأشار الزعيم الكولومبي، الذي يرأس القمة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى أن "مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي يشكلون معا أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نحن لسنا أشجارا منعزلة تنحني تحت الريح. يجب أن نصد العاصفة".

وجدد بيترو انتقاده للتهديدات والعقوبات من ترامب، الذي وصفه بـ"زعيم المخدرات".

وشدد بيترو على أن "كولومبيا ترفض هذه التهمة الباطلة" مضيفا أن "هذه الإجراءات ليست سوى استعراض سياسي".

وأعلن رئيس كولومبيا أن إدارته حققت أرقاما قياسية في مصادرة الكوكايين. وأضاف أنه سيستمر في سياسة "السلام الشامل" والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، "لأن 'الحرب الشهيرة على المخدرات' قد فشلت".

وخلص بيترو إلى أن "ما يخدم مصلحة البشرية ليس الصراع وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، بل التعاون".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318190


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 09 نوفمبر 2025 | 18 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-17
23°-14
24°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*