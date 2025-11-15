فريق أحمد الجوادي يكذّب أرقام الجامعة التونسية للسباحة ويؤكّد: "ما صُرف فعلياً أقلّ بكثير ممّا أُعلن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68909993eaeb62.32988865_lngfeimkpjhoq.jpg width=100 align=left border=0>

نفى فريق عمل البطل العالمي في السباحة أحمد الجوادي، الجمعة 14 نوفمبر، صحّة الأرقام الواردة في بيان الجامعة التونسية للسباحة حول مجموع المبالغ التي تمّ صرفها لفائدته خلال سنة 2025.



وأوضح فريق الجوادي أنّ الأرقام الرسمية المعلنة من الجامعة "لا تعكس الحقيقة"، مؤكّداً أنّ ما تحصّل عليه السباح فعلياً أقلّ بكثير ممّا تمّ الترويج له.









وبيّن الفريق أنّ المبالغ الفعلية لا تتجاوز:



* 67.542 دينار كقسط أوّل لتحضيرات 2025

* 105.000 دينار كقسط أوّل من الميزانية المرصودة

* في حين بلغ مجموع التحويلات على حسابه بتاريخ 25 أوت 2025 نحو 49.552 يورو فقط



وأشار الفريق إلى أنّ هذه المبالغ "لا تغطي سوى جزء بسيط من نفقات سنة 2025"، التي تُقدّر بحوالي 80.000 يورو وتشمل مصاريف السكن والكراء والغذاء والتربصات والمشاركات الدولية والتنقّلات والإقامة.



وشدّد فريق الجوادي على أنّ السباح "يرفض ادعاءات الجامعة رفضاً قاطعاً" ويحتفظ بحقّه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن سمعته.



يُذكر أنّ الجامعة التونسية للسباحة كانت قد نشرت بياناً أكدت فيه صرف 185 ألف دينار و105 آلاف دينار لفائدة الجوادي خلال شهري جوان وجويلية، وأن هذه المبالغ تمّ إيداعها في حسابه بتاريخ 22 أوت، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال إجراءات صرف مبلغ إضافي قدره 185 ألف دينار.

