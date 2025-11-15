Babnet   Latest update 06:55 Tunis

ترامب: لم أزر جزيرة إبستين وبيل كلينتون زارها 28 مرة

Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 06:55
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه، على عكس الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، لم يقم أبدا بزيارة جزيرة جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية وانتحر بعد ذلك.

وقال ترامب أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته في طريقه إلى فلوريدا: "لم أزر جزيرته قط. يقال إن بيل كلينتون زارها 28 مرة".

وأشار إلى أن "هذه خدعة من الديمقراطيين، يستخدمونها لصرف الانتباه عن هزيمتهم في الإغلاق الحكومي وخسارتهم في الانتخابات الرئاسية. لقد خسروا الانتخابات، وخسروا الولايات المتأرجحة، وخسروا كل شيء... إن مناقشة [قضية إبستين] تحول التركيز عن نجاحات الجمهوريين".

وأكد: "لو كان لديهم شيء [ضدي] لكانوا استخدموه بكل سرور قبل الانتخابات".

ونشر الديمقراطيون في وقت سابق رسائل موجهة إلى شريكة إبستين القديمة غيسلين ماكسويل، التي أدينت بالاتجار بالجنس بعد وفاة إبستين، وإلى المؤلف مايكل وولف، تضمنت مراسلات يؤكد فيها إبستين أن ترامب قضى وقتا طويلا مع امرأة يصفها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بأنها ضحية للاتجار بالجنس الذي مارسه إبستين.

وشملت رسائل البريد الإلكتروني أيضا رسالة يؤكد فيها إبستين أن ترامب "كان يعلم بشأن الفتيات" – في إشارة على ما يبدو إلى ادعاء ترامب بأنه طرد إبستين من ناديه "مارالاغو" بسبب استغلاله للنساء الشابات العاملات هناك، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي صدرت حديثا.


السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
