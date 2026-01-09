14 مشتريا أوروبيا يشاركون في لقاءات أعمال تونسية أوروبية حول قطاع التمور ومشتقاتها من 6 إلى 9 جانفي 2026 بالجنوب التونسي

يشارك وفد ضمّ 14 مشتريّا أوروبيّا من مختلف حلقات السوق بما في ذلك مستوردين وموزّعين ضمن لقاءات أعمال تونس ة/أوروبية مخصصة لقطاع التمور ومشتقاتها بولا تي توزر ودوز، من 6 إلى 9 جانفي 2026.



وتندرج هذه التظاهرة التجارية، بحسب بلاغ وزارة الصناعة، في إطار برنامج " اكسبورتي Exporti" التابع لمحور دعم القدرة التنافسية والصادرات PACE -AMIT الراجع بالنظر لمشروع النمو النوعي من أجل التشغيل CQE والذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz وبدعم من الاتحاد الأوروبي.



وتھدف ھذه اللقاءات إلى مساندة المؤسسات التّونسية، التّي وقع اختيارها ضمن برنامج "إكسبورتي / Exporti " في مسار تطو ر صادراتھا من خلال تسھ ل إقامة شراكات تجار ة مع فاعل ن أوروب ن خاصة من السوق الألمان ة.كما تهدف إلى إبراز القدرات التّنافسية والخبرة الفنّية للمؤسسات التونس ة والنهوض بجودة المنتجات التونسية ذات الق مة المضافة العال ة، مما يساهم في تعز ز صورة تونس كمزود موثوق يتوافق مع متطلبات ومعا ر الأسواق الأوروب ة.كما تعمل على إرساء علاقات شراكة مباشرة ودائمة مع فاعلي السوق الأوروبية وتشج ع إبرام الاتفاق ات والعقود التجار ة في الغرض.وتضمن البرنامج زيارات ميدانية ولقاءات مهنية، مكنت المشاركين من الاطلاع على مختلف مراحل الإنتاج.وزار الوفد الواحات قبل الجني ومؤسسات التك ف والتصد ر لإبراز مدى التزامھا بالمعا ر الدول ة للجودة والتتبّع والمطابقة هذا إضافة إلى تنظ م وم أعمال خصص للقاءات المباشرة ب ن المؤسسات التونس ة والمشتر ن الأوروب ن.وشهدت التظاهرة التجارية مشاركة مركز النھوض بالصادرات والهياكل الوزارية المشرفة على هذا المشروع.ويقوم برنامج إكسبورتي على مرافقة المؤسسات التونسية في تطوير قدراتها التصديرية وتعزيز إشعاعها الدولي وتسھ ل نفاذھا إلى الأسواق الخارج ة خاصة الأوروب ة، في إطار دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص عمل جديدة.ويعدّ قطاع التمور ومشتقاته أحد الركائز الأساسية للصناعات الغذائ ة ، كما صنف كقطاع ذي أولو ة ضمن الاستراتيجية الوطن ة للصناعة والتجديد.ومن المنتظر أن يشهد موسم 2025-2026 تطورا في الإنتاج والتصدير، إذ قدر انتاج التمور خلال الموسم بحوالي 404 ألف طن منها 347 ألف طن دقلة نور.يشار إلى أن القطاع يضم نحو 106 وحدة تكييف مصادق عليها، وقامت 51 مؤسسة بارساء أنظمة التحكم في الجودة وهو ما س عزز مكانة تونس كفاعل مرجعي عالمي على مستوى الجودة والخبرة في ھذا المجال.