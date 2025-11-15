المنتخب التونسي دون ثمانية لاعبين في ودية البرازيل بسبب تأشيرات السفر

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن غياب ثمانية لاعبين عن رحلة المنتخب الوطني إلى فرنسا لخوض المباراة الودية أمام المنتخب البرازيلي يوم 18 نوفمبر الجاري بملعب بيار موروا بمدينة ليل، انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا.



ويغيب عن اللقاء كل من:



قائمة المنتخب التونسي لمواجهة البرازيل



محمد أمين بن حميدة، علي معلول، حمزة الجلاصي، شهاب الجبالي، أسامة الحدادي، محمود غربال، عصام الجبالي، ومحمد بن علي.وأوضح الناخب الوطنيأن غياب هؤلاء اللاعبين يعود إلىالتي حالت دون سفرهم مع المجموعة.ويواصل منتخباستعداداته للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتهامن 1 إلى 18 ديسمبر 2025، ومن 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026. وكان المنتخب قد خاض مباراتين وديتين هذا الأسبوع على ملعب حمادي العقربي برادس، حيث تعادل مع موريتانيا 1-1 وفاز على الأردن 3-2.أيمن دحمان – نور الدين الفرحاتي – صبري بن حسنيان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – مرتضى بن وناس – ياسين مرياح – مروان الصحراوي – علي العابديفرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – فراس بلعربي – حسام تقا – محمد علي بن رمضانعمر لعيوني – سيبستيان تونيكتي – نعيم السليتي – نسيم دنداني – إلياس سعد – إلياس عاشوري – حازم مستوري – فراس شواط – سيف الدين الجزيري