المنتخب التونسي دون ثمانية لاعبين في ودية البرازيل بسبب تأشيرات السفر
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن غياب ثمانية لاعبين عن رحلة المنتخب الوطني إلى فرنسا لخوض المباراة الودية أمام المنتخب البرازيلي يوم 18 نوفمبر الجاري بملعب بيار موروا بمدينة ليل، انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا.
ويغيب عن اللقاء كل من:
محمد أمين بن حميدة، علي معلول، حمزة الجلاصي، شهاب الجبالي، أسامة الحدادي، محمود غربال، عصام الجبالي، ومحمد بن علي.
وأوضح الناخب الوطني سامي الطرابلسي أن غياب هؤلاء اللاعبين يعود إلى إجراءات التأشيرة التي حالت دون سفرهم مع المجموعة.
ويواصل منتخب نسور قرطاج استعداداته للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس العرب بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، وكأس أمم إفريقيا بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026. وكان المنتخب قد خاض مباراتين وديتين هذا الأسبوع على ملعب حمادي العقربي برادس، حيث تعادل مع موريتانيا 1-1 وفاز على الأردن 3-2.
قائمة المنتخب التونسي لمواجهة البرازيلحراسة المرمى:
أيمن دحمان – نور الدين الفرحاتي – صبري بن حسن
الدفاع:
يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – مرتضى بن وناس – ياسين مرياح – مروان الصحراوي – علي العابدي
وسط الميدان:
فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري – إسماعيل الغربي – محمد الحاج محمود – فراس بلعربي – حسام تقا – محمد علي بن رمضان
الهجوم:
عمر لعيوني – سيبستيان تونيكتي – نعيم السليتي – نسيم دنداني – إلياس سعد – إلياس عاشوري – حازم مستوري – فراس شواط – سيف الدين الجزيري
