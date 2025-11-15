تونس: 1025 مليون دينار الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل في 2026
تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 1025,5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41,5 مليون دينار وبنسبة 4,22%.
وتشكل ميزانية مهمة وزارة العدل، التي بدأت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها صباح اليوم السبت بقصر باردو، 1,6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1,28% من مجموع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويتوزع اعتماد الميزانية كالتالي:
* 83% نفقات تأجير
* 6% نفقات استثمار
* 10% نفقات تسيير
* 1% نفقات تدخل
