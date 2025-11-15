تونس: 1025 مليون دينار الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل في 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65676f09cb7834.25391274_kehlomqgipjfn.jpg width=100 align=left border=0>

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 1025,5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41,5 مليون دينار وبنسبة 4,22%.



وتشكل ميزانية مهمة وزارة العدل، التي بدأت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها صباح اليوم السبت بقصر باردو، 1,6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1,28% من مجموع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.









ويتوزع اعتماد الميزانية كالتالي:



* 83% نفقات تأجير

* 6% نفقات استثمار

* 10% نفقات تسيير

* 1% نفقات تدخل

ويتوزعكالتالي: